Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac protjera iz BiH

18.03.2026

22:34

Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

Pokrenuta je inicijativa da se Igoru Štimcu, treneru HŠK Zrinjski iz Mostara oduzme radna i boravišna dozvola u BiH, javila je Slobodna Bosna.

Slobodna Bosna je u posjedu dokumenta kojim se za traži hitno pokretanje postupka preispitivanja zakonitosti boravka i rada te oduzimanje radne i boravišne dozvole stranom Igoru Štimcu, zbog grubog kršenja člana 10. Zakona o strancima Bosne i Hercegovine, koja je dostavljena Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine na nadležno postupanje.

Антонин Кински

Fudbal

Tudor je "UBIO" svog golmana: Ko je Antonin Kinski, čovjek koji je u suzama napustio teren

U skladu s čl. 166. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 53/22 59/23, 87/23, 50/24, 73/24 i 56/25), upućena je zastupnička inicijativa:

„kojom se Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine inicira da hitno pokrene postupak preispitavanja zakonitost boravka i rada te oduzimanje radne i boravišne dozvole stranom državljaninu Igoru Štimcu, treneru HŠK Zrinjski Mostar, zbog grubog kršenja člana 10. Zakona o strancima Bosne i Hercegovine“.

igor stimac

Fudbal

Štimac: Želja mi je da Hrvati dobiju svoj entitet u BiH

U obrazloženje, koje potpisuje državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović, navodi se kako je strani državljanin Igor Štimac, trener HŠK Zrinjski Mostar, gostujući u televizijskom programu „Sport Klub“ 31. januara 2026. godine, javno je izjavio sljedeće:

„Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslovenskim zastavama.“

Nesporno je da ovakav javni istupi stranog državljanina na privremenom radu i boravku u državi Bosni i Hercegovini predstavlja grubo kršenje Zakona o strancima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 88/15, 34/21 i 63/23), i to naročito:

Člana 10. (Obaveza poštovanja javnog poretka Bosne i Hercegovine) kojim je propisano da je stranac dužan da za vrijeme ulaska, kretanja, boravka u BiH i izlaska iz BiH poštuje javni poredak, odnosno da se pridržava zakona i propisa, te odluka organa vlasti u BiH.

Српска војска чува "Балкански ток"

Srbija

Srpska vojska čuva "Balkanski tok"

40 min

0
Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Dejtonska BiH ne postoji ni pravno ni faktički

48 min

0
Убијен још један званичник Ирана! Ликвидиран нови командант паравојне јединице

Svijet

Ubijen još jedan zvaničnik Irana! Likvidiran novi komandant paravojne jedinice

51 min

0
Теа Таировић у албум уложила 200.000 евра у албум

Scena

Tea Tairović u album uložila 200.000 evra u album

1 h

0

Više iz rubrike

Кривична пријава против Зијада Крњића?

BiH

Krivična prijava protiv Zijada Krnjića?

2 h

1
Извјештај ЕП: Готово никакав напредак БиХ на путу ка ЕУ

BiH

Izvještaj EP: Gotovo nikakav napredak BiH na putu ka EU

3 h

0
Амбасада Русије

BiH

Oštra reakcija iz Ambasade Rusije u BiH: Njemačkom ambasadoru bolje da ćuti!

5 h

0
Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима

BiH

OEBS: Osuda verbalnog napada novinara "Hajata" na poslanike SNSD-a

5 h

0
