Logo
Large banner

Oštra reakcija iz Ambasade Rusije u BiH: Njemačkom ambasadoru bolje da ćuti!

Autor:

ATV

18.03.2026

17:21

Komentari:

0
Амбасада Русије
Foto: ATV

Ambasador Njemačke u BiH Alfred Granas nije kompetentan da procjenjuje šta Rusija daje Republici Srpskoj jer će o tome govoriti njeno rukovodstvo i građani, a njemu je bolje da ćuti, saopštila je Ambasada Ruske Federacije.

Povodom Gransovog intervjua u kojem je komentarisao šta Rusija daje Republici Srpskoj, iz ruske Ambasade su poručili da je bolje da je govorio o tome šta Njemačka donosi BiH i Republici Srpskoj, a i šire, Evropi i svijetu.

"Možda je to slika okupirane, nesuverene zemlje, koja dozvoljava da eksplodira `Sjeverni tok` i naziva svog kancelara `uvrijeđenom kobasicom`", navedeno je u objavi Ambasade Ruske Federacije na "Fejsbuku".

Napomenuli su da je Njemačka zemlja koja, brzo gubeći ekonomski potencijal, diktira svoju politiku drugim zemljama i proizvoljno primjenjuje sankcije kako bi kaznila neposlušne, a Evropi je dala najgoru predsjednicu Evropske komisije, koja demonstrira nesposobnost i korupciju.

"Baš kao i sadašnju predsjednicu Generalne skupštine, koja sa brzinom 360 stepeni cilja na mjesto generalnog sekretara UN. Što se kaže, ne daj Bože", istakli su iz ruske Ambasade.

Ukazali su i da je Njemačka zemlja, čiji je nelegitimni visoki predstavnik glavni destabilizirajući faktor u BiH i Republici Srpskoj.

Kako su naveli, sve se kompenzira mitskim stotinama miliona evra, koje se na kraju krajeva vraćaju u "cvjetajući vrt" EU, plus kamate na račun neokolonijalističke pljačke, uključujući i građane BiH, pred kojima se postavljaju ponižavajući uslovi takozvanih evropskih integracija.

"Pitajte o tome, na primjer, vozače kamiona 23. marta", istakli su iz Ambasade Ruske Federacije, a prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner