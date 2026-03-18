Bošnjačka elita se ujedinila: Kreću u borbu

Izvor:

Kliks

18.03.2026

15:47

Komentari: 1

1
Bošnjačka "elita", koja se kreće od Bakira Izetbegovića, preko Mustafe Cerića, pa do Rame Isaka i Zukana Heleza, ujedinila se i potpisala zajedničku izjavu kojom iznose stav o zlonamjernoj kampanji koja se vodi protiv Bošnjaka i BiH.

Ovo je organizovana borba na koju ih je pozvala Islamska zajednica BiH, Bošnjačka zajednica kulture, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i Savjet kongresa bošnjačkih intelektualaca.

U prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu danas je upriličeno potpisivanje "Izjave o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i Bosni i Hercegovini".

Sukob civilizacija

Ovom prilikom predstavnici akademskog, političkog, kulturnog, društvenog i vjerskog života Bošnjaka potpisali su izjavu kojom se iznosi stav o "zlonamjernoj" kampanji koja se vodi protiv Bošnjaka i Bosne i Hercegovine i osuđuje pokušaj nametanja narativa o "sukobu civilizacija".

Potpisnici izjave bili su trenutni član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović, bivši članovi Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Šefik Džaferović, kao i predstavnici iz reda zakonodavne i izvršne vlasti na državnom i federalnom nivou, kao i predstavnici političkih stranaka, te predstavnici akademskih, kulturnih, dobrotvornih i vjerskih institucija Bošnjaka.

Među njima su, između ostalih, bili ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, član Kolegijuma Doma naroda PS BiH Kemal Ademović, ministar odbrane BiH u Savjetu ministara Zukan Helez, ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak, stalni ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija i direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić, direktor Preporoda Sanjin Kodrić, pravnik Kasim Trnka, direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović Džuvić, bivši reisu-l-ulema Mustafa Cerić, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, potpredsjednik FBiH Refik Lendo, ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić i drugi.

Ovom prilikom se obratio i reisul-ulema Husein ef. Kavazović, koji je takođe potpisnik ove izjave.

"Iznimno je važna ova poruka Bošnjacima, kao najbrojnijem narodu u Bosni i Hercegovini, da su se svi politički, akademski, vjerski, kulturni i društveni predstavnici okupili oko jedne važne društvene teme i da o njoj imaju nepodijeljen stav", rekao je Kavazović.

Osim toga, kako je istakao, ovo je važna poruka i drugim konstitutivnim narodima u BiH.

"Nema odgovornih predstavnika bošnjačkog naroda koji prihvataju narativ o pod‌jeli društva i zemlje, niti javnog prostora u Bosni i Hercegovini. Narativ o sukobu civilizacija i vjerskoj netrpeljivosti nema sagovornika među bošnjačkim predstavnicima. Ova poruka je pod‌jednako važna i za naše prijatelje izvan Bosne i Hercegovine, i na istoku i na zapadu", rekao je.

Na kraju je još naveo da "istorijsko iskustvo zajedničkog života s drugima i tolerancije među narodima i religijama može biti primjer svima", prenosi Kliks.

"Želim vam čestitati na hrabrom i odgovornom činu. Nadam se da ćemo se i ubuduće okupljati oko važnih narodnih i državnih tema i potvrđivati jedinstvene stavove o onome što su naše provjerene i trajne vrijednosti", rekao je Husein ef. Kavazović.

Sadržaj izjave još uvijek nije poznat.

Pročitajte više

Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

NS RS: Kazna zatvora do jedne godine može se zamijeniti novčanom kaznom

1 h

0
Сара Стојановић и Мики Дудић

Scena

Svi brujali o divljem odnosu pred kamerama u rijalitiju Elita

1 h

0
Огласили се из Електро Бијељине: Неколико насеља ће остати без струје

Društvo

Oglasili se iz Elektro Bijeljine: Nekoliko naselja će ostati bez struje

1 h

0
Језив снимак који ће вам изазвати напад панике прегледало 280 милиона људи!

Zanimljivosti

Jeziv snimak koji će vam izazvati napad panike pregledalo 280 miliona ljudi!

1 h

0

Više iz rubrike

Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима

BiH

Novinar iz FBiH nazvao srpske poslanike četnicima: Podnesena krivična prijava protiv Ahmetaševića

2 h

1
Нова наредба о провођењу истраге у предмету ''Доња Јабланица''

BiH

Nova naredba o provođenju istrage u predmetu ''Donja Jablanica''

2 h

0
Напад на Србе у Сарајеву

BiH

Otvoren govor mržnje prema Srbima u Sarajevu

21 h

0
Граница аутобус ауто

BiH

Savjet ministara adresa za rješavanje problema vozača u Šengen zoni

21 h

0
