Otvoren govor mržnje prema Srbima u Sarajevu

Nije izolovan incident sinoćni govor mržnje, ni verbalni napad na srpske poslanike Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH, slučajno li na tridesetu godišnjicu Egzodusa Srba iz Sarajeva.

To je dio, inače svugdje neprihvatljive, atmosfere koja je počela da se normalizuje. Mržnja prema Srbima u glavnom gradu BiH je otvorena.

"Niti je ovo bilo kakva politika niti bilo kakav stav da se kaže da je to huškački - jednostavno dole postoji evidentirana težnja da se provociraju Srbi. Od fudbalskih, mali fudbal kad je igran na Ilidži pa su djeca provocirana, napadnuti roditelji koji su došli iz Srbije... tako da, svašta se dole dešava", rekao je Đorđe Radanović, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Da je dio politike započete 1914, nastavljene 1941. i koja kulminira 1992. u nekada veoma bitnom gradu za Srbe, pričaju oni koji su '90-ih napustili taj grad. Govor mržnje sad prelazi i u šire okvire, ocjena je doktora Političkih nauka Vlade Simovića. Ističe da je ovaj govor ipak koristio novinar u Parlamentarnoj Skupštini BiH

"Gdje imate apsolutnu zaštitu poslanika, onda možete zamisliti kakva je to poruka upravo onom dijelu Srba koji je ostao u Sarajevu, a nije zaštićen. Nije zaštićen obezbjeđenjem PS BiH, nije zaštićen poslaničkim imunitetom. To su ljudi koji svakodnevno dijele taj prostor u kojem se, evo vidimo i u PS, dijele poruke da Srbi nisu dobrodošli u tom gradu", rekao je Vlade Simović, doktor političkih nauka.

Tu su se jasno pokazali i dupli aršini međunarodne zajednice. Sada ćute, teško da bi tako bilo da je sličan incident bio u Banjaluci.

"Ja sam siguran da bi se digli svi, da ne bi bilo ambasade koja bi to prećutala, da bi se iz Brisela sigurno javili da kažu da se radi o neprihvatljivom ponašanju.Ovđe ćute svi. Niko da kaže jednu riječ. Niko da kaže da Srbima govore - da ih marškaju, da ih pokušavaju uvrijediti zbog toga što su zastupali stavove Republike Srpske", rekao je Radovan Kovačević, Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Normalizaciju antisrpske atmosfere, istakla je i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Očito svi oni smatraju da je normalno etiketirati, psovati i vrijeđati Srbe u Sarajevu i da takvi napadi ne zaslužuju bilo kakvu reakciju. Cvijanovićeva kaže i da takvi napadi na predstavnike Republike Srpske nisu samo napadi na pojedince, već i na dostojanstvo i volju srpskog naroda.