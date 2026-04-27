Logo
Large banner

Mijenja se pasoš Srbije

Izvor:

RTS

27.04.2026 22:58

Komentari:

0
Мијења се пасош Србије

U izmjenama Pravilnika o obrascima pasoša koje su nedavno objavljene promijenjena je boja korica pasoša, prilagođen je grb, a svaka od 32 stranice putne isprave imaće drugačiji dizajn.

Izmjene Pravilnika o obrascima pasoša objavljene su u Službenom glasniku 24. aprila.

Putna isprava je, kako se navodi u Pravilniku, pravougaonog oblika, veličine 88x125 milimetara, u vidu knjižice koja se, pored korica, sastoji od polikarbonatnog lista i 32 strane knjižnog bloka.

Umjesto dosadašnje bordo boje, korice će biti u burgundi crvenoj boji, dok na unutrašnjim stranama korica, polikarbonatnom listu i stranama knjižnog bloka dominiraju smeđecrveni, plavosivi, oker i sivomaslinasti tonovi.

Prema ilustraciji koja je priložena uz Pravilnik, na koricama će biti ispisano "Republika Srbija" i "Pasoš" na srpskom i engleskom jeziku, dok će i na francuskom biti ispisano na polikarbonatnom listu.

Navodi se i da su štampani elementi na prednjoj korici urađeni zlatotiskom, dok su natpisi na unutrašnjim stranama korica, polikarbonatnom listu ispisani smeđom, a na stranama knjižnog bloka oker i plavosivom bojom.

Novitet je i da svaka strana pasoša sadrži poseban motiv obrađen specijalnim sigurnosnim softverima, a u Pravilniku je i detaljno opisano koji će zaštitni elementi biti u upotrebi prilikom izrade putne isprave.

Navodi se da Pravilnik na snagu stupa danom objavljivanja u Službenom glasniku.

Ističe se da će se, dok se ne steknu tehnički i drugi uslovi za izradu obrazaca propisanih ovim pravilnikom, pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdavati na obrascima prema propisima koji su bili na snazi do početka primjene Zakona o putnim ispravama.

Podijeli:

Tagovi :

pasoš

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner