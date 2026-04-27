"Majka je u bolnici, tetka nas je napustila" Smrtni slučaj u porodici Ivice Dačića

Ivica Dačić je prije dva mjeseca bio u kritičnom stanju, a ova situacija je ostavila trag na čitavu njegovu porodicu, prenosi Blic

"Dva mjeseca je prošlo od crnih dana kada sam bio na ivici između ovog i onog svijeta. Sve je to ostavilo teške posljedice na moju porodicu. Moja majka se nalazi u bolnici, a moja rođena tetka, majčina sestra Angelina, naša Lina, nas je napustila. Iskreno saučešće mom bratu i sestri i njihovoj d‌jeci. Zahvalan sam svima koji su brinuli za moje zdravlje i zdravlje moje porodice. Ali, mogao bih da napišem i eseje o tome kako se u teškim vremenima pokazuje i kakav je ko, o ljudskoj pokvarenosti i zlobi, o tome kako je teško biti čovjek među ljudima. Kako samo ljudi zaboravljaju da se sve vraća. Ja sam još u fazi oporavka, ljekari mi ne daju da se posvetim radu u punom kapacitetu i tek poslije tri mjeseca, krajem maja, utvrdiće šta mi dalje savjetuju kako da živim i radim. Jedno je sigurno, predati se neću. Neka se dobrim vrati sva vaša briga i dobre želje za moj oporavak", napisao je on.