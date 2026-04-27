"Majka je u bolnici, tetka nas je napustila" Smrtni slučaj u porodici Ivice Dačića

27.04.2026 21:56

Потпредсједник Владе Србије Ивица Дачић
Ivica Dačić, potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, oglasio se i otkrio da njegova porodica prolazi težak period. Njegova majka se trenutno nalazi u bolnici, a tetka mu je preminula.

Ivica Dačić je prije dva mjeseca bio u kritičnom stanju, a ova situacija je ostavila trag na čitavu njegovu porodicu, prenosi Blic

"Dva mjeseca je prošlo od crnih dana kada sam bio na ivici između ovog i onog svijeta. Sve je to ostavilo teške posljedice na moju porodicu. Moja majka se nalazi u bolnici, a moja rođena tetka, majčina sestra Angelina, naša Lina, nas je napustila. Iskreno saučešće mom bratu i sestri i njihovoj d‌jeci. Zahvalan sam svima koji su brinuli za moje zdravlje i zdravlje moje porodice. Ali, mogao bih da napišem i eseje o tome kako se u teškim vremenima pokazuje i kakav je ko, o ljudskoj pokvarenosti i zlobi, o tome kako je teško biti čovjek među ljudima. Kako samo ljudi zaboravljaju da se sve vraća. Ja sam još u fazi oporavka, ljekari mi ne daju da se posvetim radu u punom kapacitetu i tek poslije tri mjeseca, krajem maja, utvrdiće šta mi dalje savjetuju kako da živim i radim. Jedno je sigurno, predati se neću. Neka se dobrim vrati sva vaša briga i dobre želje za moj oporavak", napisao je on.

Više iz rubrike

Анђела Михајловић, дјевојка нестала у Београду

Srbija

Pronađena Anđela (37) koja je nestala u Beogradu

4 h

0
Још једна жртва стравичне несреће на аутпуту Рума - Шабац

Srbija

Još jedna žrtva stravične nesreće na autputu Ruma - Šabac

7 h

0
Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!

Srbija

Upozorenje stiglo prekasno! Vozio u kontrasmjeru, troje poginulih!

8 h

0
Racunar Lap top

Srbija

Procurili podaci, odmah provjerite karticu: MUP izdao hitno upozorenje

10 h

0

  • Najnovije

22

58

Mijenja se pasoš Srbije

22

51

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

22

46

Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

22

33

Ljekari se bore za život jedinom preživjelom (22) iz "golfa"

22

32

U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

