Pronađena Anđela (37) koja je nestala u Beogradu

27.04.2026 20:19

Анђела Михајловић, дјевојка нестала у Београду
Anđela Mihajlović koja je nestala u petak u Beogradu, pronađena je živa i zdrava, saznaje Blic. Nju su prije nekoliko trenutaka pokupili brat i majka u Ulici kneza Miloša i odvezli u policijsku stanicu.

Ovu vijest potvrdila je za "Blic" njena snajka, koja je pričala s njom preko video poziva kada su je dvije djevojke prepoznale na ulici i pružile joj pomoć.

"Anđela je pronađena u Ulici kneza Miloša. Dvije djevojke su je prepoznale i zaustavile, a onda su uspjele da dođu do mog kontakta i da me pozovu. Pričala sam preko video poziva sa Anđelom, bila je bosa, ali lijepo smo pričale. Rekla sam joj da se ne mrda od tih djevojaka. Rekla je da će me poslušati i da će mi naknadno ispričati šta se dešavalo posljednjih dana. Brat i majka su je upravo pokupili i zajedno du otišli u policijsku stanicu" potvrdila je njena snajka.

Nestala Anđela Mihajlović: Pronađen njen auto, od nje ni traga

Podsjetimo, nestanak Anđele Mihajlović prijavljen je juče policiji, nakon što se danima nije javljala članovima porodice.

Ona je u četvrtak došla iz Beča u Beograd, međutim, od tada se nije javila nijednom članu porodice, dok je danas posljednji put viđena na Zelenom vencu.

Nju je posljednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.

Kod sebe nema telefon, novčanik ni lične stvari.

(Blic)

