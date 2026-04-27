Još jedna žrtva stravične nesreće na autputu Ruma - Šabac

U bolnici u Sremskoj Mitrovici preminuo je mladić koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Ruma - Šabac danas oko 13.00 časova, a u nesreći su na licu mesta stradale još tri osobe.
Kako Tanjug saznaje 25-godišnji mladić je nakon nesreće dovezen u Zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici, gde je, uprkos naporima ljekara, podlegao povredama, saznaje Tanjug.
Još jedna osoba koje je povređena je prevezena u bolnicu u Šapcu.
Upozorenje stiglo prekasno! Vozio u kontrasmjeru, troje poginulih!
Uzrok nesreće je najvjerovatnije nepropisno uključenje na auto-put.
Saobraćaj u smjeru ka Rumi je obustavljen, a na terenu su policija i tužilac, koji obavljaju uviđaj.
Kako prenose mediji, vozač automobila marke "ford" vozio je u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na sat, a u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf".
