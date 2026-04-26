Kako izračunati otpremninu pri odlasku u penziju

26.04.2026 22:07

Foto: Markus Spiske/Pexels

O pravima i obavezama državnih službenika i namještenika, uključujući i isplatu otpremnine, u Srbiji odlučuje rukovodilac organa posebnim rješenjem.

Time se formalno potvrđuje ispunjenost uslova za prestanak radnog odnosa i ostvarivanje pripadajućih primanja.

Koliki je iznos otpremnine?

Zakonom je definisan minimalni iznos otpremnine, koji ne može biti manji od dve prosječne zarade u Republici Srbiji.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada pokrenula inicijativu: Posao za 500 djece poginulih boraca

Međutim, ovaj iznos može biti i veći ukoliko je tako predviđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili pojedinačnim ugovorom o radu.

Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, prosječna neto zarada u Srbiji iznosi oko 118.000 dinara, što znači da zakonski minimum otpremnine dostiže približno 230.000 do 240.000 dinara, uz mogućnost većih iznosa u zavisnosti od poslodavca.

U praksi, s obzirom na prosječne zarade u prethodnoj godini, otpremnina može dostići iznos i veći od 300.000 dinara, ali konačan iznos zavisi od konkretnog poslodavca i internih akata.

Kada se isplaćuje otpremnina?

Otpremnina se najčešće isplaćuje na dan prestanka radnog odnosa, odnosno na dan odlaska u penziju.

Пољопривредник Ловро

Region

Uporno ga pljačkaju: Poljoprivrednik nudi nagradu za informacije o lopovima

Ukoliko to nije moguće, rok za isplatu definiše se opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, ali isplata mora biti izvršena u razumnom roku.

Na koje vrste penzije se odnosi?

Pravo na otpremninu ne zavisi od vrste penzije, već se odnosi na sve oblike prestanka radnog odnosa zbog penzionisanja.

To uključuje starosnu penziju, prijevremenu starosnu penziju, kao invalidsku penziju.

Šta je važno znati?

Iako zakon propisuje minimum, praksa pokazuje da se iznos i uslovi isplate mogu razlikovati u zavisnosti od institucije.

Полиција Србија

Srbija

Oglasio se Dragan koji je bio u komi nakon što je pretučen pred bebom

Zato je preporučljivo da zaposleni, prije odlaska u penziju, provjere odredbe važećih internih akata kako bi imali tačan uvid u visinu i rok isplate otpremnine.

Na taj način mogu na vreme planirati svoje finansije i izbeći eventualne nedoumice u vezi sa ostvarivanjem ovog prava, piše "Mondo".

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Oglasio se Dragan koji je bio u komi nakon što je pretučen pred bebom

1 h

0
У Зубином Потоку приведен малољетник због натписа на мајици

Srbija

U Zubinom Potoku priveden maloljetnik zbog natpisa na majici

2 h

0
Виктор Митић на инстаграму

Srbija

Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

10 h

0
Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Srbija

Tlo ne miruje: Zemljotres pogodio Srbiju

11 h

0

