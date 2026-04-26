U Zubinom Potoku priveden maloljetnik zbog natpisa na majici

Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas sedamnaestogodišnjeg B.J. iz Zubinog Potoka zbog natpisa "Četnici sever" koji je imao na majici, potvrđeno je iz kosovske policije.

"Njemu je izdata kazna i pušten je na slobodu", rekao je Erduan Balići iz takozvane kosovske policije za "Kosovo onlajn".

Svijet Objavljen manifest napadača na Trampa: Dužnost mi je

Natpis "Četnici sever" je obilježje navijača kluba "Crvena zvezda", a danas je u Beogradu odigran vječiti derbi između "Zvezde" i "Partizana".

Takozvana kosovska policija je u proteklih nekoliko mjeseci privela više osoba, uključujući i maloljetnike, zbog natpisa na majicama, od kojih su neki bili sa srpskim nacionalnim motivima ili navijačkim obilježjima, prenosi "Srna".