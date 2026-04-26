U Zubinom Potoku priveden maloljetnik zbog natpisa na majici

26.04.2026 20:40

Foto: Tanjug/AP

Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas sedamnaestogodišnjeg B.J. iz Zubinog Potoka zbog natpisa "Četnici sever" koji je imao na majici, potvrđeno je iz kosovske policije.

"Njemu je izdata kazna i pušten je na slobodu", rekao je Erduan Balići iz takozvane kosovske policije za "Kosovo onlajn".

Natpis "Četnici sever" je obilježje navijača kluba "Crvena zvezda", a danas je u Beogradu odigran vječiti derbi između "Zvezde" i "Partizana".

Takozvana kosovska policija je u proteklih nekoliko mjeseci privela više osoba, uključujući i maloljetnike, zbog natpisa na majicama, od kojih su neki bili sa srpskim nacionalnim motivima ili navijačkim obilježjima, prenosi "Srna".

