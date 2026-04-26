Haris Džinović progovorio o svadbi bivše supruge Meline

Haris Džinović bio je gost u jednoj emisiji gdje je otkrio šta je danas kuvao za ručak, ali je govorio i o svadbi bivše supruge Meline, sada i zvanično, Arnold.

"Danas se nije kuvalo, sinoć smo malo uživali, pjevali, družili se, tako da sam danas kasnije ustao. Mora malo da se uživa, a nedjelja je dan za odmor pa danas odmaramo", rekao je Haris pa je otkrio da povremeno igra tenis:

"To se igra iz ljubavi, amaterski, ali volimo mi da igramo i takmičimo se, moji prijatelji i ja".

Haris je otkrio da je probirljiv kada je hrana u pitanju i da u restoranu vraća obrok ako mu se ne sviđa.

"Iskreno, ako mi se ne sviđa ja kažem, vratim, pa plaćam, hoću da mi bude lijepo", rekao je pjevač.

O karijeri koja traje više od 40 godina

"Da li je 40 ili 45 godina dosta je, slavimo ovog ljeta u Pulskoj areni, svi znamo šta je tamo i kakva je to arena, i koga oni zovu tamo da pjeva. Mislim da će biti male pripreme oko organizacije benda, biće dosta ljudi koji će to pratiti, treba to da se ukomponuje", rekao je Haris pa je najavio koncert u Beogradskoj areni.

"Decembra biće koncert u Beogradskoj areni, ne znam da li će biti jedna ili više arena, ali imao sam ja niz koncerata u Beogradu i neka se ponovi ako treba", rekao je on.

Džinović se osvrnuo i na niz koncerata Jakova Jozinovića.

"Ne mogu da ga komentarišem jer ga nisam slušao kako pjeva, nisam ga vidio, ali vidim da ima niz koncerata, a on ima pravo da pravi koncert, samo mi nije jasno što on pjeva tuđe pjesme, jer mi nije jasno da li je moguće da će on bolje otpjevati Čolinu pjesmu od Čole, ili moju od mene, ali nek pjeva na svoj način. On ima pravo da pjeva te pjesme, ali nema pravo da ih komercijalizuje, to može da mu se zabrani", rekao je Haris pa je otkrio da li bi zabranio Jakovu da pjeva njegovu pjesmu:

"Ne bih mu zabranio, ali ne bi bilo lijepo da pola koncerata pjeva moje pjesme ili bilo čije. Iskreno ja volim koncerte svoje da pjevam, ali volim kafanu, to je lijepo raja pjeva sa tobom u glas, i uživate".

O bivšoj ženi Melini

Haris je otkrio koliko njegov sin Kan brine o njemu, ali i o svadbi svoje bivše supruge Meline.

"Ja kada odem na put, mene moj sin zove da me pita kako sam, da li sam jeo, da li sam stigao, pita me kada se vraćam kući. On mene uvijek pita da li mi nešto treba, da me sačeka nešto. Moram da kažem da je bitno da se ljudi koji žive u četiri zida razumiju", rekao je Haris pa je prokomentarisao svadbu bivše supruge:

"Mene to ne zanima, ja kada sam se razveo, za mene je to gotova priča, kako mene neko da pita za to, kada ja nisam bio tamo, a i mene to ne zanima. Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj Bojana, svi se razvode. Ljudi danas imaju minimum tri braka, o mom se pisalo toliko, a nije se pisalo o razvodima Dženifer Lopez", rekao je Haris i dodao:

"Ne želim da pričam o tome. Nisam imao nikakva očekivanja. Šta me briga šta ko radi na drugoj strani? S druge strane ne mogu da govorim ništa o tome jer ništa nisam vidio, samo sam čuo priče koje me ne zanimaju. Nema dlake na jeziku, evo kažem, ja ne mogu da kažem ništa što nisam vidio ni osjetio, svojim prisustvom potvrdio. Taj slučaj me ne interesuje. Priča se o njenim milionerima, avionima i kamionima. Ne želim da pričam o njoj, da mi to puni glavu i da sjedim i da razmišljam o tome".

Otkrio je da li je sada slobodan.

"Ja sam slobodan čovjek otkako sam izašao iz suda, nisam slavio, to se ne slavi", istakao je pjevač, prenosi Telegraf.