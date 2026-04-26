Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

Modna dizajnerka Melina Galić, nekada Džinović, nakon razvoda od folk pjevača Harisa Džinovića, udala se za bogatog Engleza na Azurnoj obali.

Nedugo poslije vjeridbe sa moćnim biznismenom, u javnosti se pojavila informacija da bi joj kuma mogla biti imućna Tamara Eklston, kćerka njene kume sa vjenčanja sa Harisom, Slavica Eklston.

Tamara Eklston je nasljednica nekadašnjeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona i Slavice Eklston, porijeklom Srpkinje.

Meta lopova

Tamara je postala meta lopova u decembru 2019. godine kada su provalnici opljačkali njen luksuzni dom u Londonu, o čemu se naširoko pričalo. Nakon pljačke, govorila je o ljudima koji su joj odnijeli dijamante, nakit i stvari vrijedne milione funti.

Tamara je tada nudila nagradu od 6 miliona funti za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska dragulja koji su bili ukradeni iz njenog doma.

"Ovaj incident još uvek traumatizuje moju porodicu i mene. Pomisao na te odvratne ljude koji pretražuju svaku sobu u mom domu, upadaju u moj dom, dodiruju moje stvari i kradu neke od najvrednijih stvari za mene, znači da nikada neću moći mirno spustiti glavu u toj kući s istim osjećajem sigurnosti koji sam nekada imala", izjavila je tada Tamara za britanske medije.

Udala se za britanskog milionera, ali prije toga potpisala ugovor

Podsjetimo, Melina Galić prošlog vikenda udala se za milionera Džefrija Pola, a kako je "Kurir" pisao, prije sklapanja braka, oni su napravili ugovor.

Prema informacijama do kojih smo došli, Melina je sa partnerom navodno definisala jasne finansijske okvire braka. Kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice ima pravo da uživa u njegovom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbijeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim riječima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahtjeva prema suprugu.

Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, ali ovakav vid dogovora nije neuobičajen kada su u pitanju brakovi u kojima je jedna strana finansijski znatno moćnija.