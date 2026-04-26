Tei Tairović prekinut nastup: Pjevačica ostala bez teksta

Pjevačica Tea Tairović, koja redovno nastupa širom zemlje i regiona i važi za jednu od najtraženijih mladih zvijezda, na sinoćnjem koncertu doživala je nevjerovatno iznenađenje, te je nastup na kratko bio prekinut.

Naime, Tei je u jednom momentu prekinut koncert zbog iznenađenja za 30. rođendan, što je pjevačicu ostavilo bez teksta.

Emotivni trenutak uslijedio je kada su joj organizatori donijeli rođendansku tortu i zajedno uglas pjevali rođendansku pjesmu, piše Blic.

Oduvala svjećice

Ona je oduvala je svjećice uz osmijeh, vidno dirnuta gestom publike, dok je vatromet sa torte dodatno upotpunio slavlje.

Oduševljena Tea Tairović zahvalila se svima na podršci i nastavila da niže hitove, a publika je još jednom pokazala koliko je voli, učinivši ovu noć nezaboravnom.