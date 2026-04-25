Poznata pjevačica otkrila da ima lično obezbjeđenje više od 10 godina

25.04.2026 16:30

Foto: indiraradicofficial/Instagram/Screenshot

Indira Radić progovorila je o planovima za budućnost i fizičkoj transformaciji, a mnoge je iznenadila priznanjem da već više od decenije ima lično obezbjeđenje.

U iskrenom razgovoru osvrnula se i na zdravstveno stanje svog dugogodišnjeg saradnika, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, koji je nedavno operisan, ali je najprije govorila o promjenama koje planira kod sebe.

- Ja sam na dobrom putu da se transformišem. Prvo želim da treniram, da smršam, da se dovedem u red i da završim svoj novi CD. Ne znam šta bi estrada mogla da uradi da se promijeni, ima svega i svačega, samo da smo svi živi i zdravi. Mijenjala sam frizuru – prirodno sam kovrdžava, ali sam je ispravljala pet godina. Sada dolaze komentari zašto ne promijenim, ali neću – kako sam počela, tako ću i završiti - rekla je Indira.

Govoreći o Raletu, istakla je da je njegovo stanje stabilno:

- Rale je u bolnici, operisan je i dobro je. Nisam išla da ga obiđem jer mislim da posjete nisu dozvoljene, ali sam u kontaktu s njegovim sinom i porodicom. Njegova supruga je u Njemačkoj, a ja sam dobra s njihovom djecom - kazala je.

Otkrila je i da već 11 godina ima isto obezbjeđenje, s kojim je razvila blizak odnos:

- Imam isto obezbjeđenje 11 godina, kao porodica smo. Volim da imam dobru organizaciju oko sebe, da znamo šta radimo. Kada smo prvi put razgovarali, pitali su me imamo li neprijatelje, rekla sam da nemamo – jednostavno želim da budu tu, da me isprate i da mi pomognu da se popnem na binu, zbog sigurnosti. Mrak je, kablovi su svuda. Jednom sam slomila nogu upravo zbog toga. Kada imam obezbjeđenje, imam osjećaj sigurnosti – tada je sve mirnije i pod kontrolom - zaključila je pjevačica.

