Iran zaprijetio Americi: Imamo odgovor ako se nastavi blokada luka

25.04.2026 15:54

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Iranske oružane snage saopštile su danas da su spremne da odgovore Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko se nastavi blokada iranskih luka, upozoravajući na moguće posljedice po američke snage u regionu.

Iranska vojska upozorila je Sjedinjene Američke Države da će se suočiti sa "reakcijom moćnih iranskih oružanih snaga" ukoliko se nastavi blokada iranskih luka, prenijela je agencija Tasnim.

Centralna komanda "Hazrat Hatam al-Anbija" saopštila je da oružane snage raspolažu "većom snagom i spremnošću nego ranije" za odbranu suvereniteta, teritorije i nacionalnih interesa.

- Spremni smo i odlučni, dok pratimo ponašanje i kretanje neprijatelja u regionu i nastavljamo da upravljamo i kontrolišemo strateški moreuz Ormuz, da nanesemo još teže gubitke američkim i cionističkim neprijateljima u slučaju nove agresije - dodaje se u saopštenju.

(sputniknews.com)

