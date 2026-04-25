Objavljen snimak razaranja: SAD potopile brod, ima mrtvih

Vojska Sjedinjenih Američkih Država objavila je da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, pri tome usmrtivši dvije osobe.

Južna komanda Vojske SAD tvrdila je da su brodom, napadnutim u petak, 24. aprila, upravljale "terorističke organizacije" koje nisu identifikovane.

Takođe su dodali da nijedan pripadnik njihovih snaga nije povrijeđen, a ubijene su opisali kao "muške narkoteroriste", bez da su naveli više detalja.

"Obavještajne službe potvrdile su da je brod prolazio poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je učestvovao u operacijama krijumčarenja narkotika", navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks, objavivši i video snimak od 16 sekundi.

Američka vojska izvela je brojne takve smrtonosne napade u istočnom Pacifiku posljednjih sedmica, što su brojne organizacije za ljudska prava osudile nazvavši ih "egzekucijama bez suđenja".