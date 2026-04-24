Putin dobio upozorenje: Čeka te 1917. godina

Rusija bi se mogla suočiti sa ponavljanjem Boljševičke revolucije iz 1917. godine ako ne preduzme hitne korake za rješavanje rastućeg nezadovoljstva, upozorio je šef Komunističke partije zemlje Genadij Zjuganov.

"Rekli smo vam deset puta – ekonomija će sigurno propasti. Prvi kvartal je bio potpuna katastrofa. Ako ne preduzmete hitne finansijske, ekonomske i druge mjere, na jesen ćemo se suočiti sa onim što se dogodilo 1917. Nemamo pravo da to ponovimo", rekao je Genadij Zjuganov parlamentu, misleći na uspon Vladimira Lenjina na vlast nakon svrgavanja Nikolaja Drugog, posljednjeg ruskog cara.

Iako se Zjuganovljeva stranka, druga po veličini u parlamentu, predstavlja kao nasljednik ideja Lenjina i Karla Marksa, generalno se smatra dijelom kremljovske "pseudo-opozicije", koja ima za cilj da Rusima pruži iluziju demokratije, prema pisanju "Tajmsa".

Međutim, Kremlj se poslednjih nedjelja borio da obuzda kritike. Zjuganovljevi komentari uslijedili su nakon što je Viktorija Bonja, ruska manekenka sa adresom u Monaku i bivša TV zvijezda, optužila Kremlj da nije uspio da riješi niz problema, od ekonomije do ograničenja na internetu. Njen 18-minutni video je pregledan više od 30 miliona puta otkako je objavljen prošle nedjelje.

Kremlj je demantovao Bonjinu tvrdnju da zvaničnici drže predsjednika Vladimira Putina u neznanju jer su previše "uplašeni" da bi mu rekli istinu o sve većim problemima Rusije.

"Znate li koji je rizik? Ljudi će prestati da se plaše. Stisnuti su kao opruga, i jednog dana ta opruga će pući", rekla je Bonja. Nije pomenula sukobe u Ukrajini.

Čak je i državna agencija za ankete priznala da je Putinov rejting odobravanja pao na najniži nivo od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine. Prema agenciji VTSOM, 66% Rusa odobrava njegove postupke, što je pad od 11 procentnih poena od decembra. Iako je ta brojka visoka po zapadnim standardima, Kremlj kontroliše sve nacionalne medije, a Rusija nema prave opozicione stranke. Pad Putinove podrške djelimično je uzrokovan zabranom aplikacije "Telegram", koju koriste desetine miliona Rusa – od običnih građana do biznismena i vojnika – kao i drugim ograničenjima na internetu.

Zjuganov se žalio da je Kremlj odgovorio Bonji, ali je ignorisao apele njegove stranke, prenosi "B92".

"Učinili smo sve što smo mogli da podržimo Putina, njegovu strategiju i politiku. A onda se pojavi ova dama iz Monaka – i oni je slušaju!", rekao je.

Njegova zabrinutost zbog ponavljanja revolucije iz 1917. godine, koja je uvela sedam decenija komunističke vladavine, izazvala je podsmijeh.

"Ovo nisu komunisti, ovo su neka vrsta antikomunista", rekao je politički analitičar Abas Galjamov.

"Neka čudna vrsta komunista", napisao je ukrajinski novinar Jurij Butusov.