Vozač iz BiH pod uticajem kokaina izazvao udes: Očekuju ga ozbiljne posljedice

Državljanin Bosne i Hercegovine izazvao je udes u danskom gradu Roskilde, ali bi posljedice po njega mogle biti ozbiljnije od uobičajene prijave za ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja.

Naime, do udesa je došlo juče, 23. aprila kada je vozač iz Bosne i Hercegovine pokušao da skrene lijevo, ali je pritom izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u drugi automobil. U samom udesu, nije bilo povrijeđenih.

Kada je policija stigla na lice mjesta, odmah su primijetili da se vozač iz BiH ne ponaša uobičajeno. Tada su 22-godišnjem vozaču uradili test na drogu, koji je pokazao da je pozitivan na kokain. Nakon toga je priveden kako bi se uradile dodatne analize krvi, i one su bile pozitivne.

Međutim, problem je nastao jer je državljanin BiH u Danskoj boravio bez ikakve prijave ili mjesta boravišta stoga je njegov slučaj proslijeđen danskoj Imigracionoj službi, koja će postupiti u skladu sa Zakonom o strancima. U krajnjem slučaju, mogao bi biti i deportovan, prenose Nezavisne.