Most u Česmi donosi još jednu dobrobit Banjalučanima

Stanovnici naselja Česma će dobiti novu liniju gradskog prevoza, koja će preko novoizgrađenog mosta povezivati ovo naselje sa gradskim sadržajima, potvrdili su iz Gradske uprave.

Planirano je, kako navode, da linija saobraća glavnom saobraćajnicom kroz naselje Česma, iz smjera Mađira, preko novoizgrađenog mosta do centra grada, a o početku funkcionisanja nove linije i polazaka, građani će biti informisani.

Prema njihovim riječima, od prošlog mjeseca, naselja uz Bulevar vojvode Stepe Stepanovića povezana su sa centrom grada i dalje ka Novoj Varoši i Rosuljama, jer je linija broj 12 iz centra grada produžena preko gradskog mosta u Bulevar Stepe Stepanovića, sve do kružne raskrsnice na Rebrovcu.

"Podsjećemo da je u septembru protekle godine povećan broj polazaka za pojedina naselja, kao što su Šargovac, Motike, Petrićevac, Debeljake, Novo groblje, Gornje Rekavice i drugi. Tako su, na primjer od septembra prošle godine polasci iz Motika radnim danom i subotom uduplani, odnosno umjesto svakih sat vremena autobus sada ide na svakih pola sata. Ovo povećanje polazaka znači mnogo i za naselje Petrićevac jer povećan broj autobusa preko Petrićevca, vozi do centra grada i dalje do Obilićeva i nazad, odnosno povećan je broj polazaka na liniji 13P Petrićevac - Obilićevo", pojasnili su nadležni, prenosi "Glas Srpske".

Dodaju da su polasci sa Petrićevca subotom i nedeljom sada na svakih 30 minuta, umjesto na svakih sat vremena.

"U naselju Šargovac povećan je broj polazaka, te autobus ide na svakih 20 do 30 minuta u toku dana, a u večernjim satima i vikendom, svakih pola sata umjesto sat vremena", poručili su iz Gradske uprave.

Pored navedenih naselja, ističu oni, povećanje polazaka je bilo i u naseljima Debeljaci, na dijelu Starčevice (Tuzlanska i Ulica Dujke Komljenovića), zatim polasci za Novo groblje i drugi polasci, koji su u prijepodnevnim časovima bili na svakih sat vremena, a sada su na svakih 30 minuta.