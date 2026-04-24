Oko 2.400 djece na listi čekanja za vrtić

Iako u Banjaluci imamo problematične stvari, od saobraćajne infrastrukture, parkinga i mnogih drugih, vrtići, odnosno ustanove za predškolsko obrazovanje u ovom gradu treba da dobiju posebnu pažnju, istakao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić.

Oko 2.400 mališana je na listi čekanja za vrtić u Banjaluci. Otvaranje novih vrtića je prijeka potreba, poruka je iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Lokacije su se obilazile, na Gradu je ostalo da finalizira dokumentaciju. Na tome još stoji.

"Ono što smo mi ranije i pokušavali i što jeste prijedlog i Centra je taj vrtić u Dragočaju gdje imamo jednu jako dobru i finu lokaciju, koja je i trenutnim regulacionim planom predviđena gradnja vrtića na toj lokaciji, tako da su svi uslovi tu, sa tog aspekta ispunjeni, a ima još par lokacija koje su tako reći čiste u smislu da nije potrebna nikakva druga procedura u smislu izmjene regulacionih planova ili nešto slično, već sama izrada projekta i početak gradnje vrtića", rekao je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Petar Jokanović.

Sredstva su i sada, a bila su i ranije na raspolaganju. Iz Kabineta predsjednika Srpske za izgradnju pet do deset vrtića, podsjećaju iz SNSD-a. Od 20 miliona za Banjaluku je bilo namijenjeno čak 10.

"Međutim, dogovor predstavnika Kabineta sa predstavnicima gradske vlasti je bio usmjeren u smislu da se obezbijedi lokacija sa uređenim imovinsko – pravnim odnosima na toj lokaciji, planskom dokumentacijom, građevinskom dozvolom i na kraju, kada se objekat završi i upotrebnom dozvolom. Međutim, lokacije nisu pronađene, nismo imali mogućnost da se ta sredstva realizuju", istakao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić.

Iz grada, umjesto izjave, odgovor prema njihovoj želji. Kratko poručuju da lokacija ima, ali i da se radi na proširenju kapaciteta.

"Potrebno je naglasiti da je Grad već našao lokacije za pet vrtića koji su tada obećani iz kabineta nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske, o čemu su informisani svi oni koji su učestvovali u pregovorima", navode iz Grada Banjaluka.

Još prije pola godine su iz Kabineta predsjednika Republike slali dopise Gradskoj upravi. Ipak, do sastanka nikada nije došlo, tvrde u SNSD-u.

"Sredstva su obezbijeđena, volja postoji, idejni projekti su završeni. Ono što čekamo jeste da se riješe imovinsko-pravni odnosi, da se ponudi rješenje lokacije. Još uvijek nemamo to rješenje i, nažalost, danas smo na sastanku tražili alternativne pozicije gdje bismo mi mogli da smjestimo, neke objekte da pretvorimo u vrtiće i da na taj način pokušamo da riješimo problem djece koja su na listi čekanja", jasan je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Porodica je prioritet svih politika SNSD-a, kategoričan je Dodik. U proteklih godinu i po dana izdvojeno je 18,5 miliona KM za 17 opština i gradova. Tamo se uveliko grade, otvaraju vrtići ili su počeli pripremni radovi.