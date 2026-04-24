General Mladić u teškom stanju: Zatraženo hitno puštanje na liječenje

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su zahtjev Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiju zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, potvrdio je za ATV Darko Mladić.

"U tom zahtjevu se nalaze i izvještaji holandskih ljekara iz pritvorske jedinice UN-a, izvještaji naših ljekara, garancije Srbije, zahtjev Srbije, kao i zahtjev porodice i odbrane", rekao je sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, i dodao:

"Generalni zaključak je da je on već pacijent koji tamo ne može dobiti potrebnu njegu, da je na kraju života i da treba biti pušten."

Dragan Ivetić, branilac Ratka Mladića, za ATV kaže da je veoma zabrinut zbog ozbiljno ugroženog zdravstvenog stanja generala Mladića. Potvrdio je da je dobio konačne medicinske izvještaje ljekara iz Srbije te da su oni potvrdili da je došlo do značajnog i drastičnog pogoršanja njegovog ionako krhkog zdravstvenog stanja. Naveo je da je general u katastrofalnom stanju, da mu je život ugrožen, a oporavak nesiguran, čak i sa fatalnim posljedicama. Advokat za ATV potvrđuje da adekvatno liječenje nije moguće u zatvorskim uslovima. Ono što je upućeno Tribunalu označeno je kao povjerljiv podnesak.

"Osnovni humanitarni razlozi zahtijevaju njegovo puštanje na slobodu kako bi mogao dobiti odgovarajuću medicinsku njegu i provesti preostalo vrijeme u adekvatnijem okruženju, bliže svojoj porodici. Očekujemo da će predsjednik Mehanizma slijediti ovaj postojeći pravni okvir i sudsku praksu koja je primjenjivana u drugim predmetima. Naš zahtjev je podnijet predsjednici Mehanizma u Hagu, što je uobičajena praksa za takve zahtjeve. Na predsjednici je da zatraži dodatne informacije i podneske. Takođe je na predsjednici da donese odluku koja će imati i javnu i povjerljivu verziju", naveo je branilac Ratka Mladića, Dragan Ivetić.

Porodica i advokat očekuju da odgovor dobiju što prije, jer to nalaže zdravstveno stanje generala Mladića. Tribunal nema obavezan rok da odluči o upućenom zahtjevu porodice i advokatskog tima za privremeno puštanje generala Mladića, a ni o punim garancijama i hitnom pismu Srbije koje je u Hagu i lično predao ministar pravde Srbije, Nenad Vujić. Ukoliko odgovor ne bude vrlo brz ili ne bude pozitivan, spremni su naredni koraci, a to je obraćanje tijelima UN-a.

"To su Komitet UN-a za ljudska prava i Komitet UN-a za sprečavanje torture i nehumanog postupanja i ponašanja. Pošto pravila UN-a o izdržavanju zatvorskih kazni, ta tzv. Mandela pravila, govore o tome da, ukoliko lica koja se nalaze u pritvoru, odnosno u zatvoru, nemaju adekvatan medicinski tretman, a što je ovdje evidentno slučaj — to predstavlja osvetu, a ne kaznu. Imaćemo još i ljekarske izvještaje o tome", istakao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

I oči javnosti Republike Srpske uprte su u informacije o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića. Jasno je rečeno da je riječ o osveti i mučenju, da Mladić nema adekvatnu medicinsku pomoć te da se krše elementarna ljudska prava. Republika Srpska je spremna dati garancije za generala Vojske RS. Iako je Haški tribunal izgubio kredibilitet, jedna činjenica se ne mijenja.

"Kod njih ostaje ona želja, kada su u pitanju Srbi i srpski narod, da gdje god imamo optuženika koji je Srbin, sve maksimalno provede po najstrožim pravilima, kršeći sve moguće međunarodne norme koje se odnose i na status pritvorenika i na njegovo zdravstveno stanje. Sigurno je da ćemo, koristeći ovu saradnju sa Republikom Srbijom, maksimalno reagovati prema svim međunarodnim institucijama i ustanovama", kazao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Ukoliko bi Haški tribunal odobrio privremeno puštanje generala Ratka Mladića na slobodu, on bi prema najavama porodice i advokata vrlo brzo mogao biti smješten u bolnicu u Srbiji. Procedura povratka predviđa da se organizuje specijalni medicinski transport, a Srbija će asistirati u organizaciji povratka.