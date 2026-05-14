Tim naučnika otkrio da su neandertalci mogli da izvode stomatološke intervencije?

14.05.2026 22:13

Преглед зуба
Foto: pexels/ www.kaboompics.com

Tim naučnika iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država je na osnovu analize drevnog kutnjaka pronađenog u Sibiru došao do zaključka da su neandertalci mogli da obavljaju primitivne stomatološke zahvate.

Prema studiji na koju se poziva „Science News“ istraživači smatraju da postoje indikacije da su neandertalci koristili kamene alate za bušenje oštećenih zuba, vjerovatno u pokušaju da ublaže bol.

„Otkriće drevnog ljudskog kutnjaka sugeriše da su neandertalci ponekad bušili bolesne zube kamenim alatima, što ukazuje da su možda znali za mogućnost ublažavanja jake zubobolje takvim tretmanom“, navedeno je u izvještaju.

Zub star oko 59.000 godina pronađen je u pećini Čagirskaja u planinama Altaja u Sibiru i smatra se jednim od najstarijih dokaza mogućih stomatoloških intervencija kod hominida.

Зубар

Zdravlje

Otišao u Tursku po "holivudski osmijeh", vratio se bez ijednog zuba

Istraživači su naveli da se na kutnjaku vidi velika rupa koja ide od površine za žvakanje do pulpne komore, što ukazuje na namjerno djelovanje, a ne na prirodno oštećenje.

Antropolog sa Univerziteta u Arizoni Džon Olsen je ocijenio da nalaz ukazuje na visok nivo ručne spretnosti i kognitivnih sposobnosti potrebnih za izvođenje takvih zahvata.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

