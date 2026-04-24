Svjetski mediji u šoku: Maja i Asmin glavna tema u Španiji i Turskoj "Gušio je, a ona mu izbila zube"

24.04.2026 08:54

Асмин и Маја Маринковић у Елити
Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić postali su glavna tema ne samo u regionu, već i u svjetskim medijima.

Njihov neviđeni fizički obračun u rijalitiju “Zadruga 9 Elita” šokirao je javnost, a o ovom skandalu uveliko bruje turski i španski portali.

Do stravičnog incidenta je došlo kada je u naletu bijesa Asmin Durdžić uhvatio Maju Marinković za glavu, a starleta mu je tom prilikom izbila zube i počela da doziva pomoć. Rijetko se dešava da strani mediji prate rijaliti formate, ali je ovaj skandalozni događaj napravio potpuni presedan.

Svjetski mediji šokirani ponašanjem rijaliti učesnika

Turski mediji su zgroženi nasiljem, te navode da su u srpskom programu kamere zabilježile trenutak kako “muškarac napada ženu dok je spavala u njegovom krevetu”. Sa druge strane, španski mediji su bili izuzetno oštri i kritički nastrojeni u osudi ovog događaja.

"Potpuni haos u srpskom rijalitiju ‘Elita’. Jedan učesnik je gušio učesnicu, reagovalo je obezbjeđenje", stoji u objavama na njihovim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama.

S obzirom na to da su Maja i Asmin neposredno prije tuče bili zajedno ispod pokrivača, pravi uzrok sukoba ostaje do kraja nejasan, a javnost može da sudi samo na osnovu njihovih kasnijih izjava. Asmin se nakon haosa pravdao i izvinjavao porodici, tvrdeći da mu je starleta prva “opalila šamarčinu”.

Ovaj nezapamćeni skandal i Asminov gubitak zuba jedva je dočekala Stanija, koja je u jeku drame javno likovala, prenosi Blic.

"Lako mu je bilo da pored mene bude gospodin, sad ga gledam kao kera", poručila je brutalno Stanija Dobrojević povodom ovog incidenta.

