Dnevni horoskop: Pred Blizancima odličan dan na poslu, Ribe da se prepuste emocijama s osobama koje vole

OVAN

Možda ćete morati da sačekate narednu sedmicu da biste realizovali neke planove. Nema razloga za zabrinutost ili nervozu. Ukoliko se pojavi osoba iz vaše ljubavne prošlosti, bilo bi dobro da se sve završi jednim finim razgovorom. Zdravlje vam je odlično.

BIK

Danas vas očekuje nešto opuštenija komunikacija sa nekoliko pozitivnih dogovora. Vi ste, kao i uvijek, na visini zadatka. Slobodnim pripadnicima ovog znaka ukazaće se prilika za uživanje u novim poznanstvima. Slobodno i iskreno pokažite svoje emocije.

BLIZANCI

Odličan dan je pred vama da pokažete svoje skrivene poslovne adute, a kad dođe do predstavljanja sopstvenih dostignuća, skromnost nije vaša jača strana. I ne treba da bude. Imaćete sjajnu priliku za izlazak i provod u društvu dragih prijatelja. Dobrog ste zdravlja.

RAK

Za vas danas nema nekih posebnih preokreta na poslovnom planu. Polako privedite kraju ono što ste započeli i bićete sasvim zadovoljni. I vi i vaša voljena osoba ste odlično raspoloženi, pa iskoristite to za druženje sa porodicom ili prijateljima.

LAV

Bliži se kraj radne sedmice, a vi ste i dalje zatrpani gomilom obaveza. Sa nekim uspijevate da se izborite sami, ali za jedan dio pomoći će vam neko od vaših vjernih saradnika. Spas i predah od napornog radnog dana nalazite u zagrljaju voljene osobe.

DJEVICA

Danas na poslu vlada atmosfera opuštenosti, jer ste sa svojim saradnicima uspješno priveli kraju jedan veliki i važan posao. Mogli biste da lagano smanjite tempo. Sa vašom dragom osobom posvetite dovoljno vremena i pažnje zajedničkim planovima.

VAGA

Postoji mogućnost da dobijete novu poslovnu ponudu, ali nemojte donositi ishitrene odluke. Dajte sebi vremena da razmislite. Posvetite se dragoj osobi i uživajte u pravljenju planova za naredni period. Ne izbjegavajte velike skupove, ali jačajte imunitet.

ŠKORPIJA

Mnogi od vas bi mogli da očekuju pohvale za uloženi trud i rad. Bliži se kraj radne sedmice i vi možete da budete sasvim zadovoljni onim što ste do sada postigli. Obradovaćete blisku osobu nekim lijepim iznenađenjem, a posebno ako je neko putovanje u planu.

STRIJELAC

Mogli biste danas da se osjetite pomalo umorno od brojnih obaveza jer se nalazite pod pritiskom da sve što prije završite. Neke stvari ćete, vjerovatno, morati da ostavite za narednu sedmicu. Prijaće vam kućna atmosfera, pa ćete se družiti sa prijateljima.

JARAC

Uz vrlo malo truda, sve ono što ste za danas zamislili trebalo bi uspješno da sprovedete u djelo. I vi i vaš partner ste u dobrom raspoloženju, spremni za akciju, druženje, zabavu. Vodili ste računa o ishrani i fizičkim aktivnostima i rezultati su i te kako vidljivi, prenosi Dnevnik.rs

VODOLIJA

Uspješno privodite kraju skoro sve obaveze koje ste sebi zacrtali. Mnogi od vas već razmišljaju o predstojećem vikendu, pa ne bi bilo loše da sa voljenom osobom pokrenete staru priču o zajedničkom putovanju. Prijala bi vam jedna duga šetnja na svježem vazduhu.

RIBE

Tokom ovog dana ništa vam neće biti teško da uradite. Širite optimizam i dobru energiju. Dobro raspoloženje prenosite i u privatne odnose. Prepustite se emocijama i uživajte sa osobom koju volite. Nastavite da praktikujete umjerenost u jelu i piću.