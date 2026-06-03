Od sada jedan TAG uređaj na auto-putevima u Srbiji i Srpskoj

Na auto-putevima u Srbiji i Republici Srpskoj od sutra će biti omogućeno korištenje jednog TAG uređaja, saopšteno je iz preduzeća "Putevi Srbije".

U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa "Autoputevima Republike Srpske" omogućila korisnicima da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Srbiji i Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama.

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Novi sistem naplate putarina stupa na snagu u sutra u 9.00 časova.

U "Putevima Srbije" naglašavaju da integrisani sistem elektronske naplate putarine "TOLL4ALL" sada obuhvata pet sistema koji čine Srbija, Republika Srpska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.

(SRNA)