Od sada jedan TAG uređaj na auto-putevima u Srbiji i Srpskoj

Autor:ATV
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Na auto-putevima u Srbiji i Republici Srpskoj od sutra će biti omogućeno korištenje jednog TAG uređaja, saopšteno je iz preduzeća "Putevi Srbije".
U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa "Autoputevima Republike Srpske" omogućila korisnicima da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Srbiji i Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama.
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Novi sistem naplate putarina stupa na snagu u sutra u 9.00 časova.
U "Putevima Srbije" naglašavaju da integrisani sistem elektronske naplate putarine "TOLL4ALL" sada obuhvata pet sistema koji čine Srbija, Republika Srpska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.
(SRNA)
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