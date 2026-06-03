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Od sada jedan TAG uređaj na auto-putevima u Srbiji i Srpskoj

Autor:

ATV
03.06.2026 21:43

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Foto: ATV

Na auto-putevima u Srbiji i Republici Srpskoj od sutra će biti omogućeno korištenje jednog TAG uređaja, saopšteno je iz preduzeća "Putevi Srbije".

U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa "Autoputevima Republike Srpske" omogućila korisnicima da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Srbiji i Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama.

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(SRNA)

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Tagovi :

Auto-put

TAG uređaj

Naplata putarine

Putarina

Komentari (1)
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