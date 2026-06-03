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Pravo čudo kod Praga: Preživio "nemoguće" nakon sudara kamiona

Autor:

ATV
03.06.2026 22:39

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Право чудо код Прага: Преживио "немогуће" након судара камиона
Foto: Lê Minh/Pexels

Prava drama odigrala se u utorak na obilaznici oko Praga, kada je u teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovao kamion jedne novopazarske transportne kompanije.

Fotografije sa mjesta nesreće, koje su objavili češki mediji, prikazuju gotovo potpuno uništenu kabinu tegljača, zbog čega su mnogi strahovali za život vozača.

Nesreća se dogodila na auto-putu D0, na deonici između Modletica i Jesenica, jednoj od najprometnijih saobraćajnica u okolini češke prestonice. Prema izveštajima tamošnjih medija, u sudaru je učestvovalo više teretnih vozila, a saobraćaj je satima bio otežan. Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitnih službi, uključujući vatrogasce, policiju, hitnu pomoć i medicinski helikopter koji je sletio direktno na auto-put.

Zbog siline udara jedan od vozača ostao je zaglavljen u kabini, pa je bila neophodna intervencija spasilačkih ekipa.

Posebnu pažnju javnosti privukao je kamion jedne novopazarske firme, čija je kabina nakon sudara gotovo potpuno uništena. Češka policija nastavlja istragu o uzrocima nesreće, ali jedno je već sada jasno – pravo je čudo da je Vahidin Dugopoljac iz ovako stravičnog sudara izašao sa samo lakšim povredama. Fotografije uništene kabine najbolje svjedoče o silini udara i činjenici da je ishod mogao biti mnogo tragičniji. Upravo zbog toga brojni građani Sandžaka njegov oporavak nazivaju najvećom i najljepšom viješću nakon ove teške nesreće.

"Ja sam dobro, hvala Alahu. Svima hvala ko pita i ko ne pita na svakoj podršci", poručio je Dugopoljac putem društvenih mreža.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija portala Sandžak danas, nakon ukazane medicinske pomoći i obavljenih pregleda utvrđeno je da vozač nije zadobio povrede opasne po život te je pušten na kućno lečenje. Ipak, ono što je najvažnije jeste da je Vahidin Dugopoljac, uprkos prizorima koji lede krv u žilama, uspio da izbjegne tragediju.

Fotografije smrskanog kamiona obišle su društvene mreže, a mnogi ovaj slučaj opisuju kao pravo čudo i još jedan dokaz koliko je tanka granica između života i smrti na evropskim putevima, prenosi Sandžak danas.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Češka

Saobraćajna nezgoda

Policija

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