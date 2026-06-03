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Jeftino letovanje na grčkom primorju odlazi u prošlost? Pogledajte najnovije cijene

Autor:

ATV
03.06.2026 21:17

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Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Ljetovanje u Grčkoj i ove godine ostaje prvi izbor za veliki broj turista, ali cijene na pojedinim plažama pokazuju da odmor više nije tako povoljan kao nekada.

Najnoviji cjenovnik sa popularne plaže Atspas na Tasosu privukao je pažnju turista, jer jasno pokazuje koliko je potrebno izdvojiti za osnovno osvježenje tokom dana.

Prema objavljenim cijenama u jednom od barova na plaži, kafa košta između 4 i 5,5 evra, dok za cijeđeni voćni sok treba izdvojiti čak 7 evra. Flaširani sokovi prodaju se po cijenama od 4,5 do 5 evra, što je za mnoge goste iz regiona iznos koji bi do prije nekoliko godina bio dovoljan za čitav obrok.

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Ni ljubitelji piva neće proći mnogo jeftinije. U zavisnosti od vrste i veličine, cijena piva kreće se od 5 do čak 9 evra. Jedina stavka koja je ostala relativno pristupačna jeste flašica vode od pola litra, koja košta jedan evro.

Kada je riječ o hrani, sendviči se prodaju po cijenama od 5 do 12 evra, dok hot-dog košta 6 evra. To znači da četvoročlana porodica za nekoliko pića i lagani obrok na plaži bez većih problema može da potroši između 30 i 50 evra tokom samo jednog prijepodneva ili popodneva.

Rast cijena u grčkom turizmu posljednjih godina posljedica je više faktora. Inflacija, rast troškova rada, veće cijene energenata i povećani troškovi poslovanja ugostiteljskih objekata odrazili su se i na krajnje račune koje plaćaju turisti.

Ipak, Tasos i dalje važi za jednu od omiljenih destinacija turista zahvaljujući lijepim plažama i činjenici da se uz pažljivo planiranje troškova i dalje može organizovati pristupačan odmor.

Međutim, oni koji planiraju svakodnevne odlaske u beach barove trebalo bi da računaju na znatno veći budžet nego prethodnih godina. Najnovije cijene sa Atspas plaže pokazuju da je era kafe od dva evra i jeftinog osvježenja na grčkom primorju sve više stvar prošlosti, dok odmor na moru postaje ozbiljna stavka u kućnom budžetu mnogih porodica, prenosi Kamatica.

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Tagovi :

Grčka

Ljetovanje

turisti

Cijene

ljeto 2026

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