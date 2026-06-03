Vic dana: Nije ljubavnik, majstor je

Kupila žena ormar i dođe majstor da ga sklopi.

Pošto je završio sklapanje, naiđe tramvaj pored zgrade i ormar se rasturi na delove.

Šta će majstor, sklopi ga ponovo. Opet naiđe tramvaj, opet ista stvar. Poslije nekoliko pokušaja, kaže on gazdarici:

"Ja ću sad ući u ovaj ormar i sačekati da naiđe tramvaj pa da vidim zašto se to dešava".

Tako i uradi.

Poslije nekog vremena ulazi u sobu gazdaričin muž, vidi novi ormar i otvori ga.

Spazi čovjeka u njemu i zaprepašćeno reče:

"Šta ti, čovječe, radiš tu?"

Majstor iz ormara odgovara:

"Znaš šta, udri me odmah, jer ako ti kažem da čekam tramvaj, sigurno mi nećeš vjerovati...".