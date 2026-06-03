Vic dana: Nije ljubavnik, majstor je

Autor:ATV
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Kupila žena ormar i dođe majstor da ga sklopi.
Pošto je završio sklapanje, naiđe tramvaj pored zgrade i ormar se rasturi na delove.
Šta će majstor, sklopi ga ponovo. Opet naiđe tramvaj, opet ista stvar. Poslije nekoliko pokušaja, kaže on gazdarici:
"Ja ću sad ući u ovaj ormar i sačekati da naiđe tramvaj pa da vidim zašto se to dešava".
Tako i uradi.
Poslije nekog vremena ulazi u sobu gazdaričin muž, vidi novi ormar i otvori ga.
Spazi čovjeka u njemu i zaprepašćeno reče:
"Šta ti, čovječe, radiš tu?"
Majstor iz ormara odgovara:
"Znaš šta, udri me odmah, jer ako ti kažem da čekam tramvaj, sigurno mi nećeš vjerovati...".
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