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Da li je bolje tuširati se ili kupati u kadi: Jedna navika je higijenski efikasnija

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ATV
03.06.2026 21:20

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Дјевојка са смеђом пуштеном косом се тушира.
Foto: Yaroslav Shuraev/Pexels

Iako i tuširanje i kupanje u kadi ostavljaju osjećaj čistoće, naučnici tvrde da je samo jedna od tih navika zaista higijenski efikasnija.

U vječnu raspravu o tome da li je zdravije tuširati se ili kupati u kadi uključila se i mikrobiološkinja, a njen odgovor možda se neće dopasti ljubiteljima dugih i opuštajućih kupki.

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Zašto se prednost daje tuširanju?

Dr Primrouz Friston, klinička mikrobiološkinja sa Univerziteta u Lesteru, za Dejli Mejl objasnila je u čemu je glavni problem kupanja u kadi.

“Kada se kupate, voda se ne mijenja, pa zapravo samo premještate bakterije koje se nalaze na vašem tijelu sa jednog dijela kože na drugi”, rekla je.

Drugim riječima, dugo namakanje u kadi možda jeste opuštajuće, ali sa higijenske strane nije idealno. Tijelo ostaje u istoj vodi zajedno sa nečistoćama, mrtvim ćelijama kože i bakterijama koje se tokom kupanja ispiraju sa kože.

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S druge strane, tuširanje je higijenski efikasnije upravo zato što voda neprestano otiče.

“Tuširanje podrazumijeva stalan mlaz vode koji ispira potencijalne bacile”, objasnila je dr Friston.

Dodala je da se tuširanjem uklanja više mikroba i mrtvih ćelija kože nego kupanjem, jer kontinuirani mlaz vode stvara trenje na koži i pomaže u uklanjanju nečistoća.

Jutarnje tuširanje može biti posebno korisno jer sa kože uklanja znoj i bakterije koje su se tokom noći nakupile iz posteljine.

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Imaju li kupke ipak svoje prednosti?

Uprkos tome, dr Friston ne smatra da se kade treba potpuno odreći. Kupke imaju svoje prednosti – mogu pomoći u opuštanju, ublažavanju bolova, smanjenju napetosti i poboljšanju cirkulacije.

Problem je u tome što su korisnije za opuštanje nego za temeljno pranje.

Zbog toga je njen savjet jednostavan: ako želite da uživate u kupki, slobodno se opustite u kadi, ali se nakon toga kratko istuširajte. Tako ćete dobiti najbolje od oba svijeta – opuštanje u toploj vodi i higijensku prednost tuširanja.

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Skrivena opasnost u kupatilu

Kupatilo krije još jedan često zanemaren izvor bakterija – kupatilski tepih.

Stručnjaci iz kompanije Plumbvorld upozoravaju da se na njemu mogu zadržavati vlaga i bakterije, naročito ako se ne pere dovoljno često.

Tepih upija vodu svaki put kada izađete iz tuša ili kade, čime se stvaraju idealni uslovi za razvoj buđi. To se posebno odnosi na tepihe sa gumenom podlogom, koja zadržava vlagu uz pod.

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Rješenje je jednostavno – kupatilske tepihe treba prati jednom sedmično na visokoj temperaturi i dobro ih osušiti prije vraćanja u kupatilo. Ostavljanje vlažnog tepiha na podu samo doprinosi razmnožavanju bakterija i buđi.

(B92)

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Tagovi :

tuširanje

kupatilo

zdravlje

Voda

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