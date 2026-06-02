Šta se dešava sa tijelom ako svakog dana pijete pivo?

Autor:ATV
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Za mnoge ljude flaša ili čaša piva nakon posla predstavlja način opuštanja i predah od svakodnevnih obaveza.
Zbog relativno niskog sadržaja alkohola, pivo se često smatra bezazlenim napitkom koji ne ostavlja ozbiljne posljedice po zdravlje.
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Međutim, stručnjaci upozoravaju da svakodnevna konzumacija piva može pokrenuti niz promjena u organizmu, od usporavanja metabolizma i povećanja tjelesne težine do problema sa snom i opterećenja jetre.
Jedna od prvih posljedica redovnog ispijanja piva jeste nakupljanje masnih naslaga u predjelu stomaka.
Mnogi smatraju da je uzrok isključivo višak kalorija, ali proces je složeniji.
Organizam alkohol prepoznaje kao potencijalno štetnu supstancu, pa jetra daje prioritet njegovoj razgradnji.
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Dok god u krvi ima alkohola, sagorijevanje masti značajno se usporava.
Ako uz pivo konzumirate večeru ili grickalice, tijelo će te kalorije teže koristiti kao izvor energije, pa se veći dio može skladištiti u obliku masnih naslaga.
Posebno je problematično nakupljanje visceralne masti oko unutrašnjih organa, koje se povezuje s povećanim rizikom od brojnih zdravstvenih problema.
Mnogi vjeruju da ih pivo opušta i pomaže im da lakše zaspu. Iako alkohol zaista može ubrzati uspavljivanje, kvalitet sna često trpi.
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REM faza sna postaje kraća
Alkohol remeti REM fazu sna, koja je važna za odmor mozga, pamćenje i oporavak organizma.
Zbog toga se osobe koje redovno piju alkohol često bude umorne, čak i nakon dovoljno sati sna.
Pivo djeluje kao diuretik, što znači da podstiče izlučivanje tečnosti iz organizma.
To može dovesti do noćnih odlazaka u toalet, jutarnje suvoće usta, podočnjaka i osjećaja iscrpljenosti.
Dugotrajna i učestala konzumacija alkohola može opteretiti krvne sudove i doprinijeti povećanju krvnog pritiska.
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Jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije, ali joj je za to potrebno vrijeme.
Kada se alkohol konzumira svakodnevno, bez dana odmora, ovaj organ ne dobija priliku za potpuni oporavak.
Jedna od najčešćih posljedica je nakupljanje masti u ćelijama jetre, stanje poznato kao masna jetra.
Problem je što se ono često razvija bez jasnih simptoma, pa mnogi nisu svjesni da postoji.
Tek kasnije mogu da se pojave umor, manjak energije, problemi s varenjem i drugi zdravstveni poremećaji.
Povremena konzumacija piva ne mora nužno predstavljati ozbiljan zdravstveni problem kod zdravih odraslih osoba.
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Međutim, ako je pivo postalo svakodnevni dio rutine, organizam bi vremenom mogao početi da pokazuje posljedice kroz povećanje tjelesne težine, lošiji san, umor i opterećenje jetre.
Stručnjaci zato savjetuju umjerenost i dane bez alkohola kako bi tijelo imalo dovoljno vremena za oporavak, prenosi Krstarica.
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