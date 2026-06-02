Dovoljan unos tečnosti je ključ zdravih bubrega: Evo kako da izbjegnete infekcije i stvaranje kamenca

Ako ste do sada brinuli o zdravlju srca ili probave, vrijeme je da pažnju posvetite i bubrezima – parnom organu koji neprestano radi kako bi održao ravnotežu u tijelu. Redovno pijenje vode ključno je za sprečavanje oštećenja bubrega, bubrežnih kamenaca i urinarnih infekcija.

Održavanje hidratacije smanjuje opterećenje bubrežne funkcije i pomaže u sprečavanju niza problema.

– Bubrezi se rješavaju otpadnih materija, sprečavaju gubitak korisnih materija iz tijela, održavaju pH ravnotežu, aktiviraju vitamin D u iskoristiv oblik i pomažu tijelu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca – objašnjava dijetetičarka Melani Bec.

Kada se stanje bubrega pogorša, narušava se i cjelokupno zdravlje.

– Procjenjuje se da više od 37 miliona Amerikanaca ima hroničnu bubrežnu bolest – kaže Džen Ernandez, dijetetičarka specijalizovana za zdravlje bubrega.

– Čak devet od deset odraslih osoba s tom bolešću nije svjesno da je ima jer rana faza obično prolazi bez simptoma – dodaje.

Iako postoji mnogo načina za očuvanje zdravlja bubrega, ljekari se slažu da je dobra hidratacija jedan od najvažnijih.

Smanjen protok krvi kroz bubrege

Bubrezi svakodnevno filtriraju oko 200 litara krvi, a za nesmetan protok ključna im je voda. Kada nivo hidratacije padne, krv postaje koncentrisanija otpadnim materijama, a manja količina krvi prolazi kroz bubrege.

– Bubrezi na to reaguju pokušavajući da sačuvaju što više vode, što znači da koncentrišu mokraću i rade pod većim opterećenjem kako bi održali ravnotežu – kaže Ernandez.

Ako bubrezi ne mogu efikasno da filtriraju otpad, može doći do akutnog oštećenja bubrega, koje ponekad može izazvati i trajna oštećenja.

Iako svako može doživjeti oštećenje bubrega zbog dehidracije, „rizik od akutnog oštećenja bubrega uzrokovanog dehidracijom veći je kod osoba koje redovno uzimaju nesteroidne protivupalne lijekove“, ističe dr Tim Pflederer.

Mogu se stvoriti bubrežni kamenci

Svako ko je iskusio bol izazvan bubrežnim kamenom vjerovatno će učiniti sve da to izbjegne u budućnosti. Minerali i soli u mokraći mogu se spojiti i stvoriti tvrde nakupine, veličine od zrna pijeska do, u rijetkim slučajevima, loptice za golf.

– Kada mokraća postane veoma koncentrovana, minerali poput kalcijuma i oksalata lakše kristališu i stvaraju kamence – navodi Ernandez.

Ako vi ili vaša porodica u istoriji bolesti imate bubrežne kamence, Pflederer preporučuje pijenje mnogo vode kako bi se spriječilo njihovo stvaranje. Unos najmanje 2,5 litra vode dnevno može pomoći u tome, održavajući mokraću i minerale koji stvaraju kamence razblaženima.

Povećan rizik od urinarnih infekcija

Žene svih uzrasta i starije osobe imaju povećan rizik od razvoja urinarnih infekcija. Do njih dolazi kada se bakterije razmnože na sluzokoži mokraćnog sistema, a ako se ne liječe, mogu izazvati bubrežne komplikacije. Iako dehidracija nije direktan uzrok, može povećati vjerovatnoću njihove pojave.

– Kada se zbog dehidracije smanji izlučivanje mokraće, bakterije imaju više vremena da se pričvrste za sluzokožu mokraćnog sistema i razmnože, čime raste rizik od infekcije koja može ugroziti bubrežno tkivo – kaže Pflederer.

Većina urinarnih infekcija lako se liječi antibioticima, ali česte infekcije mogu povećati rizik od budućih komplikacija.

– Mnogi ne znaju da hronične, ponavljajuće urinarne infekcije s vremenom mogu izazvati trajnu upalu i ožiljke na bubrezima, što može doprinijeti razvoju ili napredovanju hronične bubrežne bolesti – dodaje Ernandez.

Savjeti za održavanje hidratacije

Pijenje vode zvuči jednostavno, ali mnogima predstavlja izazov. Kako biste ostali hidrirani i očuvali zdravlje bubrega, isprobajte neke od ovih strategija:

Jedite tečnost – Iako napici čine većinu unosa tečnosti, oko 20 odsto dolazi iz hrane. Svježe voće i povrće poput lubenice, salate, krastavaca i jagoda može sadržati i do 90 odsto vode.

Poboljšajte ukus – Ako vam je teško da pijete običnu vodu, obogatite je svježim voćem, povrćem i začinskim biljem ili koristite kapi i praškove za aromatizaciju vode.

Prilagodite unos vode vremenu i aktivnosti – Količina vode koja vam je potrebna tokom hladnog dana bez aktivnosti znatno se razlikuje od one potrebne tokom vrelog i aktivnog dana. Ako gubite tečnost znojenjem ili zbog bolesti, svakako je nadoknadite.

Neka vam voda bude pri ruci – Najjednostavniji način za povećanje unosa tečnosti jeste da uvijek imate flašu vode u blizini. Neka vam nošenje višekratne flaše postane navika kako biste preduhitrili žeđ.

