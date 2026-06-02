Istraživanje potvrdilo: "Pametna" injekcija briše tumore

Naučnici su predstavili rezultate istraživanja koji ukazuju na to da bi lijek amivantamab mogao postati značajan korak u liječenju određenih oblika uznapredovalog raka, što je detaljnije objasnio Kevin Harington, profesor bioloških terapija za rak na Institutu za istraživanje raka u Londonu.

Kod dijela pacijenata primijećeno je značajno smanjenje tumora, dok su kod nekih oni potpuno nestali, čak i nakon što prethodne terapije nisu dale rezultate.

Trostruko djelujuća injekcija protiv raka

Međunarodno kliničko ispitivanje, sprovedeno u 11 zemalja, obuhvatilo je pacijente kod kojih se bolest vratila ili proširila, a koji nisu reagovali na standardne metode liječenja poput hemoterapije i imunoterapije.

Amivantamab je doveo do smanjenja tumora kod više od trećine učesnika studije, a prvi efekti primijećeni su već nekoliko sedmica nakon početka terapije. Kod 15 pacijenata ljekari nisu više mogli detektovati tumore.

Kevin Harington je istakao da su ovo do sada neviđeno snažni odgovori kod pacijenata čija je bolest postala otporna na sve prethodne oblike liječenja. „Riječ je o grupi pacijenata kod kojih su mogućnosti liječenja izuzetno ograničene, tako da je ovakav rezultat zaista značajan“, dodaje profesor.

Ispitivanja se nastavljaju

Profesor Harington, koji radi i kao konsultant-onkolog u fondaciji „Royal Marsden“, smatra da bi ova terapija mogla pomoći velikom broju ljudi širom svijeta.

U istraživanju su učestvovala 102 pacijenta sa tumorima glave i vrata. Kod 43 osobe zabilježen je pozitivan odgovor na terapiju, kod 28 pacijenata tumori su se značajno smanjili, dok su kod 15 potpuno nestali. Slični rezultati primijećeni su i kod pojedinih oboljelih od raka pluća.

Lijek amivantamab, iza kojeg stoji kompanija „Johnson & Johnson“, trenutno je predmet oko 60 kliničkih studija koje ispituju njegovu efikasnost kod različitih vrsta karcinoma, uključujući rak pluća, debelog crijeva, mozga i želuca.

Kako funkcioniše „pametna“ terapija?

Stručnjaci navode da amivantamab djeluje kroz tri različita mehanizma. On blokira EGFR, protein koji podstiče rast tumorskih ćelija, sprečava aktivaciju MET signalnog puta koji rak koristi za izbjegavanje terapije, a istovremeno podstiče imuni sistem da efikasnije napadne tumor.

Među prvim pacijentima koji su imali korist od ove terapije nalazi se i Karl Volš (56), kojem je rak jezika dijagnostikovan u maju 2024. godine. „U početku sam liječen i hemoterapijom i imunoterapijom, koje nažalost nisu bile uspješne. Tada mi je preporučeno učešće u ispitivanju 'OrigAMI-4'. Sada sam na 17. ciklusu liječenja i veoma sam zadovoljan dosadašnjim napretkom“, kaže Volš.

Lakša primjena i manje nuspojava

Za razliku od mnogih onkoloških terapija koje se daju infuzijom, amivantamab se primjenjuje putem potkožne injekcije. To omogućava brže liječenje i jednostavniju primjenu u ambulantnim uslovima. Prema podacima istraživanja, većina neželjenih efekata bila je blagog ili umjerenog intenziteta, a manje od 10 odsto pacijenata prekinulo je terapiju zbog nuspojava, prenosi Gardijan.

Volš ističe da mu je liječenje značajno poboljšalo kvalitet života.

„Prije početka ispitivanja imao sam problema sa govorom i teško sam jeo zbog otoka i bolova. Od početka terapije otok se značajno smanjio, a bolovi su mnogo manji. Takođe više nemam iste ozbiljne nuspojave koje sam imao tokom hemoterapije. Kada je bilo najgore, jeo sam supe, pirinač-puding, konzerve raviola i špageta i bezbroj omleta, uz tri propisana nutritivna mliječna napitka dnevno. Izgubio sam dosta kilograma. Već nakon samo dva ciklusa terapije ishrana je počela da mi se vraća u normalu, a poslije šest mjeseci mogao sam da jedem sve. Najviše sam uživao u prvom velikom bifteku. Govor mi se potpuno normalizovao, a na poslu redovno razgovaram preko slušalica bez ikakvih problema“, naglašava Volš.

Važna napomena

Iako su rezultati veoma ohrabrujući, stručnjaci upozoravaju da se radi o kliničkom ispitivanju i da ovo nije univerzalni lijek za sve vrste raka. Terapija pokazuje potencijal kod određenih oblika uznapredovale bolesti, ali biće potrebna dodatna istraživanja i regulatorna odobrenja prije nego što postane široko dostupna pacijentima.

Naučnici ističu da je istraživanje obuhvatilo pacijente sa karcinomima glave i vrata koji nisu imali HPV-pozitivan orofaringealni planocelularni karcinom. Ova grupa oboljelih smatra se posebno izazovnom za liječenje, jer tumori koji nisu povezani sa HPV infekcijom uglavnom imaju lošiji odgovor na terapije i težu prognozu.

Profesor Kristijan Helin, izvršni direktor Instituta za istraživanje raka, navodi da ova studija pokazuje kako razvoj novih terapija kroz rigorozna istraživanja raka može dovesti do značajnog napretka čak i za pacijente sa veoma ograničenim mogućnostima liječenja.