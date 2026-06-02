Osjećate nadutost nakon konzumiranja proteina? Uzrok mogu biti skriveni sastojci

Neke vrste proteina, poput onih na bazi mliječnih proizvoda, vjerovatnije će uzrokovati nadutost. Međutim, ponekad je uzrok nadutosti neki drugi sastojak u vašem proteinskom šejku ili pločici.

Kako navodi Helt, sam protein obično nije okidač za nadutost. Međutim, konzumiranje velikih količina proteina ili dodanih sastojaka poput šećernih alkohola, laktoze ili vlakana može izazvati neugodne probavne probleme poput nadutosti i gasova.

"Češće se radi o stvarima poput vrste proteina koje unosite, dodatnih sastojaka ili čak koliko brzo to jedete ili pijete", rekao je doktor Jose Antonio.

Nekoliko drugih sastojaka u proteinskim prašcima i obrocima bogatim proteinima također može uzrokovati nadutost.

- Surutka i kazein: Ovi proteini mliječnog porijekla mogu uzrokovati nadutost kod osoba s intolerancijom na laktozu ili osjetljivošću na laktozu.

- Umjetni zaslađivači: Sastojci poput sorbitola, eritritola i sukraloze mogu uzrokovati gasove i nadutost.

- Zgušnjivači: Zgušnjivači, poput inzulina, vrste probiotičkih vlakana, uobičajeni su u proteinskim šejkovima i pločicama. Mogu biti teški za probavu, što potencijalno može uzrokovati nadutost.

- Previše jedenja, a prebrzo: Konzumiranje velikih porcija proteina u jednom obroku može preopteretiti probavni sistem i dovesti do nadutosti.

- Određeni biljni proteini: Neki biljni proteini poput graha, graška i žitarica, bogati su dijetalnim vlaknima i skrobom. Oni se ne mogu u potpunosti probaviti i mogu dovesti do povećanja gasova.

Koji je pravi unos proteina za vas

Većini ljudi je potrebno samo 0,36 grama proteina po kilogramu tjelesne težine, ali sportistima su potrebne veće količine kako bi podržali ciljeve performansi.

Konzumiranje previše proteina, posebno u obliku dodataka prehrani, može negativno utjecati na funkciju bubrega i jetre.

Najbolji pristup je konzumiranje uravnotežene prehrane bogate hranjivim tvarima i osiguravanje uključivanja proteina u svaki obrok.

"Fokusirajte se na pristup unosa proteina koji prvo stavlja hranu na prvo mjesto i popunite praznine suplementima kada je potrebno", naveo je nutricionist Jasi Ansari.

Da biste smanjili nadutost uzrokovanu hranom bogatom proteinima ili obrocima s visokim sadržajem proteina, isprobajte ove savjete i trikove.

- Isprobajte proteinske praške bez laktoze i eksperimentišite s različitim vrstama, kao što su opcije na biljnoj bazi.

- Birajte nezaslađene ili minimalno prerađene proteinske proizvode kako biste izbjegli šećerne alkohole i zgušnjivače.

- Podijelite unos proteina po obrocima umjesto da sve unesete u jedan šejk. Umjesto 40 grama, pokušajte uzeti 20 grama od‌jednom.

- Usporite sa žvakanjem. Ako jedete i pijete prebrzo, možete progutati dodatni zrak, što može dovesti do gasova i nadutosti.

- Vodite dnevnik ishrane kako biste uočili obrasce, prenosi Kliks

- Pijte puno vode i jedite dovoljno vlakana tokom dana. Dobar cilj je unositi otprilike 25 do 30 grama vlakana dnevno, idealno pet do šest grama po obroku kako biste podržali redovnost pražnjenja crijeva i zdravlje crijeva.

- Osigurajte dovoljno fizičke aktivnosti. Kretanje može stimulisati probavni sistem i povećati protok krvi. Ovo može pomoći u ublažavanju zadržavanja gasova pa čak i vode, što doprinosi nadutosti.