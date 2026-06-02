Logo
Large banner

Osjećate nadutost nakon konzumiranja proteina? Uzrok mogu biti skriveni sastojci

Autor:

ATV
02.06.2026 06:58

Komentari:

0
протеин прашак додаци храни
Foto: Pexel/ Towfiqu barbhuiya

Neke vrste proteina, poput onih na bazi mliječnih proizvoda, vjerovatnije će uzrokovati nadutost. Međutim, ponekad je uzrok nadutosti neki drugi sastojak u vašem proteinskom šejku ili pločici.

Kako navodi Helt, sam protein obično nije okidač za nadutost. Međutim, konzumiranje velikih količina proteina ili dodanih sastojaka poput šećernih alkohola, laktoze ili vlakana može izazvati neugodne probavne probleme poput nadutosti i gasova.

"Češće se radi o stvarima poput vrste proteina koje unosite, dodatnih sastojaka ili čak koliko brzo to jedete ili pijete", rekao je doktor Jose Antonio.

Nekoliko drugih sastojaka u proteinskim prašcima i obrocima bogatim proteinima također može uzrokovati nadutost.

- Surutka i kazein: Ovi proteini mliječnog porijekla mogu uzrokovati nadutost kod osoba s intolerancijom na laktozu ili osjetljivošću na laktozu.

- Umjetni zaslađivači: Sastojci poput sorbitola, eritritola i sukraloze mogu uzrokovati gasove i nadutost.

- Zgušnjivači: Zgušnjivači, poput inzulina, vrste probiotičkih vlakana, uobičajeni su u proteinskim šejkovima i pločicama. Mogu biti teški za probavu, što potencijalno može uzrokovati nadutost.

- Previše jedenja, a prebrzo: Konzumiranje velikih porcija proteina u jednom obroku može preopteretiti probavni sistem i dovesti do nadutosti.

- Određeni biljni proteini: Neki biljni proteini poput graha, graška i žitarica, bogati su dijetalnim vlaknima i skrobom. Oni se ne mogu u potpunosti probaviti i mogu dovesti do povećanja gasova.

Koji je pravi unos proteina za vas

Većini ljudi je potrebno samo 0,36 grama proteina po kilogramu tjelesne težine, ali sportistima su potrebne veće količine kako bi podržali ciljeve performansi.

Konzumiranje previše proteina, posebno u obliku dodataka prehrani, može negativno utjecati na funkciju bubrega i jetre.

Najbolji pristup je konzumiranje uravnotežene prehrane bogate hranjivim tvarima i osiguravanje uključivanja proteina u svaki obrok.

"Fokusirajte se na pristup unosa proteina koji prvo stavlja hranu na prvo mjesto i popunite praznine suplementima kada je potrebno", naveo je nutricionist Jasi Ansari.

Da biste smanjili nadutost uzrokovanu hranom bogatom proteinima ili obrocima s visokim sadržajem proteina, isprobajte ove savjete i trikove.

- Isprobajte proteinske praške bez laktoze i eksperimentišite s različitim vrstama, kao što su opcije na biljnoj bazi.

- Birajte nezaslađene ili minimalno prerađene proteinske proizvode kako biste izbjegli šećerne alkohole i zgušnjivače.

- Podijelite unos proteina po obrocima umjesto da sve unesete u jedan šejk. Umjesto 40 grama, pokušajte uzeti 20 grama od‌jednom.

- Usporite sa žvakanjem. Ako jedete i pijete prebrzo, možete progutati dodatni zrak, što može dovesti do gasova i nadutosti.

- Vodite dnevnik ishrane kako biste uočili obrasce, prenosi Kliks

- Pijte puno vode i jedite dovoljno vlakana tokom dana. Dobar cilj je unositi otprilike 25 do 30 grama vlakana dnevno, idealno pet do šest grama po obroku kako biste podržali redovnost pražnjenja crijeva i zdravlje crijeva.

- Osigurajte dovoljno fizičke aktivnosti. Kretanje može stimulisati probavni sistem i povećati protok krvi. Ovo može pomoći u ublažavanju zadržavanja gasova pa čak i vode, što doprinosi nadutosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

proteini

zdravlje

nadutost

Mlijeko

zdrava ishrana

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ове намирнице изазивају скупљање вишка течности у тијелу: Избјегавајте их

Zdravlje

Ove namirnice izazivaju skupljanje viška tečnosti u tijelu: Izbjegavajte ih

11 h

0
Више од "обичног" умора: Ови симптоми могу бити тихи убица вашег здравља

Zdravlje

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

16 h

0
Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Zdravlje

Kako ustajanje u 5 ujutru može da vam promijeni život

17 h

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Zdravlje

Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

3 d

0

  • Najnovije

08

27

Žestok odgovor Rusije: "Tukli" hipersoničnim raketama ciljeve širom Ukrajine

08

12

Tramp nominovao Ronalda Džonsona za ambasadora SAD-a u BiH

08

05

Delegacija Srpske na prestižnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

08

02

Nevjerovatna promjena na srpskim grobljima: Evo šta se pojavilo na spomenicima

07

52

Neda Ukraden o ljubavnoj nevjeri: Treba oprostiti, nije realno voljeti samo jednu osobu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner