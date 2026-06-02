Danas je Duhovski utorak i crveno slovo: Ovo obavezno stavite u džep, vjeruje se da vas štiti od nesreće

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas, 2. juna, obilježavaju Duhovski utorak, treći dan jednog od najvećih praznika koji se u narodu naziva i Trojice ili Silazak Svetog Duha na apostole.

Ovaj pravoslavni praznik, koji mnogi nazivaju i „rođendanom“ hrišćanske Crkve, pada tačno pedeset dana nakon Vaskrsa i u kalendaru je obilježen crvenim slovom.

Danas slavimo Duhovski utorak

S obzirom na to da se praznovanje nastavlja tokom cijele sedmice, ovo je takozvana Trapava sedmica, kada po crkvenim pravilima nikako ne bi trebalo postiti.

Šta kaže narodno vjerovanje i zašto je važno šta nosite u džepu?

U našem narodu postoji niz zanimljivih, starih običaja vezanih za ovaj praznik. Vjerovanje kaže da se na Duhovski utorak nikako ne valja penjati po drveću kako se ne bi uznemirili duhovi.

Ipak, jedan od najzanimljivijih običaja u nekim krajevima Srbije jeste praksa nošenja amajlije – kako bi se čovjek zaštitio od nesreće, obavezno bi u džepu trebalo da nosi čen bijelog luka ili pelina.

Takođe, drveće se na ovaj dan ritualno kiti raznim darovima, među kojima su sapuni, šareni peškiri, bočice parfema, pa čak i ruževi za usne, piše Žena Blic

Najljepši prizor u pravoslavnim hramovima

Na dan Silaska Svetog Duha srpske crkve izgledaju posebno i pružaju jedan od najljepših prizora u cijeloj pravoslavnoj godini.

Pod u hramovima prekriva se svježom travom, pored zidova se prislanjaju grane lipe, breze ili drugog lisnatog drveća, dok se ikone ukrašavaju živim cvijećem i zelenilom.

Ovo kićenje ima duboku simboliku – zelenilo podsjeća na Sinajsku pustinju i predstavlja obnovu života koju donosi Sveti Duh. Pored toga, ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana koji su na praznik Pedesetnice kitili domove i bogomolje, sjećajući se vremena lutanja po pustinji u kolibama od granja i lišća.