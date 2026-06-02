Logo
Large banner

Danas je Duhovski utorak i crveno slovo: Ovo obavezno stavite u džep, vjeruje se da vas štiti od nesreće

Autor:

ATV
02.06.2026 07:39

Komentari:

0
црква Духови светац
Foto: Pexel/ Vitaly Gorbachev

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas, 2. juna, obilježavaju Duhovski utorak, treći dan jednog od najvećih praznika koji se u narodu naziva i Trojice ili Silazak Svetog Duha na apostole.

Ovaj pravoslavni praznik, koji mnogi nazivaju i „rođendanom“ hrišćanske Crkve, pada tačno pedeset dana nakon Vaskrsa i u kalendaru je obilježen crvenim slovom.

Danas slavimo Duhovski utorak

S obzirom na to da se praznovanje nastavlja tokom cijele sedmice, ovo je takozvana Trapava sedmica, kada po crkvenim pravilima nikako ne bi trebalo postiti.

Šta kaže narodno vjerovanje i zašto je važno šta nosite u džepu?

U našem narodu postoji niz zanimljivih, starih običaja vezanih za ovaj praznik. Vjerovanje kaže da se na Duhovski utorak nikako ne valja penjati po drveću kako se ne bi uznemirili duhovi.

Ipak, jedan od najzanimljivijih običaja u nekim krajevima Srbije jeste praksa nošenja amajlije – kako bi se čovjek zaštitio od nesreće, obavezno bi u džepu trebalo da nosi čen bijelog luka ili pelina.

Takođe, drveće se na ovaj dan ritualno kiti raznim darovima, među kojima su sapuni, šareni peškiri, bočice parfema, pa čak i ruževi za usne, piše Žena Blic

Najljepši prizor u pravoslavnim hramovima

Na dan Silaska Svetog Duha srpske crkve izgledaju posebno i pružaju jedan od najljepših prizora u cijeloj pravoslavnoj godini.

Pod u hramovima prekriva se svježom travom, pored zidova se prislanjaju grane lipe, breze ili drugog lisnatog drveća, dok se ikone ukrašavaju živim cvijećem i zelenilom.

Ovo kićenje ima duboku simboliku – zelenilo podsjeća na Sinajsku pustinju i predstavlja obnovu života koju donosi Sveti Duh. Pored toga, ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana koji su na praznik Pedesetnice kitili domove i bogomolje, sjećajući se vremena lutanja po pustinji u kolibama od granja i lišća.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Duhovski utorak

Silazak Sv Duha na apostole

Duhovi

SPC

Crkva

hrišćanski praznik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

беба новорођенче мало дијете

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

1 h

0
Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop: Lavove očekuje dvostruki dobitak, a evo ko se ne smije oslanjati na ishitrena rješenja

1 h

0
Грађани дијела БиХ од сада казне могу плаћати без одласка на шалтер

Društvo

Građani dijela BiH od sada kazne mogu plaćati bez odlaska na šalter

10 h

0
Облачно вријеме и олуја

Društvo

Stiže "vremenska bomba": Spremite se za olujno nevrijeme, grad i nagli pad temperature

11 h

0

  • Najnovije

08

27

Žestok odgovor Rusije: "Tukli" hipersoničnim raketama ciljeve širom Ukrajine

08

12

Tramp nominovao Ronalda Džonsona za ambasadora SAD-a u BiH

08

05

Delegacija Srpske na prestižnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

08

02

Nevjerovatna promjena na srpskim grobljima: Evo šta se pojavilo na spomenicima

07

52

Neda Ukraden o ljubavnoj nevjeri: Treba oprostiti, nije realno voljeti samo jednu osobu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner