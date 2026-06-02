Žestok odgovor Rusije: "Tukli" hipersoničnim raketama ciljeve širom Ukrajine

Ruske oružane snage su u noći između 1. i 2. juna, kao odgovor na terorističke napade Kijeva, izvele masovan udar, uključujući i hipersoničnim raketama, na preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Noćas su, kao odgovor na terorističke akte kijevskog režima, Oružane snage Ruske Federacije izvele masovan udar visokopreciznim oružjem dugog dometa iz vazduha, sa kopna i mora, uključujući hipersonične aerobalističke rakete, kao i udarne bespilotne letjelice, po preduzećima odbrambeno-industrijskog kompleksa", navodi se u saopštenju.

Ističe se da su ciljevi napada ostvareni i da su svi predviđeni objekti pogođeni.

Kako su napomenuli, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju koje je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Osim toga, tokom napada pogođeni su i objekti ukrajinske gorivne i transportne infrastrukture koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, kao i vojni aerodromi.