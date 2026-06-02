Krah bošnjačkog favorita: Karen Pirs više nije u igri za nasljednika Šmita

02.06.2026 08:50

Крах бошњачког фаворита: Карен Пирс више није у игри за насљедника Шмита
Iako je Karen Pirs važila za jednog od glavnih favorita političkog Sarajeva za funkciju visokog predstavnika u BiH, izvjesno je da od tog scenarija neće biti ništa, saznaje ATV iz diplomatskih krugova.

Pirs, koja trenutno obavlja funkciju specijalne izaslanice Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, u bošnjačkim političkim i medijskim krugovima smatrana je poželjnim kandidatom zbog stavova i aktivnosti koje su u Republici Srpskoj često ocjenjivane kao usmjerene protiv njenih interesa i dejtonske pozicije.

Međutim, kako saznajemo, njeno ime se više ne nalazi među opcijama za nasljednika Kristijan Šmit.

Time je propao jedan od scenarija na koji su politički centri u Sarajevu ozbiljno računali.

Umjesto kandidata od kojeg su očekivali nastavak politike snažnog intervencionizma OHR-a, političko Sarajevo sada ostaje bez svog najistaknutijeg favorita, dok pitanje eventualnog Šmitovog nasljednika i dalje ostaje otvoreno.

