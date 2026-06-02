Moderna oprema za izvođenje nastave iz informatike stigla u Derventu i Kozarsku Dubicu

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da je moderna oprema za izvođenje nastave iz informatike stigla i u škole u Derventi i Kozarskoj Dubici.
💻 Ulaganje u obrazovanje najvažnija je investicija u budućnost Republike Srpske.
"Ulaganje u obrazovanje najvažnija je investicija u budućnost Republike Srpske. Ovaj projekat, koji se finansira iz budžeta Predsjednika Republike Srpske, je strateški korak ka većoj digitalizaciji i modernizaciji obrazovnog sistema", naveo je Karan na Iksu.
"Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" ispunjava svoj cilj", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik:
Za bolje uslove za rad i obrazovanje, IT oprema isporučena je Stručnoj tehničkoj školi u Derventi i Osnovnoj školi "Vuk Stefanović Karadžić" u Kozarskoj Dubici.
