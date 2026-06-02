Nesvakidašnja intervencija: Vatrogasci u Prijedoru skidali prsten s ruke

Prijedorski vatrogasci juče su, 1. juna, imali prilično nesvakidašnju intervenciju koja se, umjesto na terenu pod plamenom, odigrala u prostorijama lokalne Službe hitne pomoći. Na poziv medicinskog osoblja, oni su pritekli u pomoć građaninu koji nije mogao da skine prsten sa ruke.
Kako su i sami spasioci podijelili sa svojim pratiocima na zvaničnom Fejsbuk profilu, skidanje prstena pretvorilo se u pravi tehnički izazov zbog specifičnosti situacije.
"Vatrogasci 'naoružani' svim raspoloživim ručnim alatom pokušavaju skidanje prstena od izuzetno tvrdog materijala", opisali su kroz šalu, ali i ozbiljnost, ovu nesvakidašnju borbu sa metalom.
