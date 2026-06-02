Karleuša: Moje ime nije dio priča o bivšem mužu i ženama koje se dovode u vezu sa prostitucijom

Nakon što se u javnosti pojavila vijest da Duško Tošić, bivši muž pjevačice Jelene Karleuše ima novu djevojku, oglasila se i jedna od najpopularnijih pjevačica uz molbu medijima da njene fotografije ne dijele uz pomenutu vijest.

U svom maniru, Jelena Karleuša se obratila medijima na svom Iks profilu te ih je zamolila da njeno ime i njene slike ne stavljaju u naslove, kada pišu o njenom bivšem mužu Dušku Tošiću, kao i njegovom životu.

"Zamoliću sve medije, sa kojima imam stvarno lijep i korektan odnos da moje ime i moju sliku ne stavljaju u naslove, kada pišu o mom bivšem mužu i njegovom životu. “Nova djevojka bivšeg muža JELENE KARLEUŠE” sadrži samo moje ime, moja slika je centralna itd. Razumijem da u protivnom niko ne bi pročitao tekst ali: Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovjekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete. Čovjek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zavređuje vaš prostor. Hvala vam", napisala je Karleuša na Iks-u.

— Jelena Karleuša (@karlinbich) June 2, 2026

Podsjećanja radi, kako su domaći mediji prenijeli, Tošić je u emotivnoj vezi sa ženom po imenu Nora, koja do sada nije poznata javnosti, razvedena je i majka dvoje djece, prema saznanjima Telegrafa.