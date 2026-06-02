Ovi uslovi u domu privlače žohare: Većina ljudi ih zanemaruje

02.06.2026 10:46

Foto: Pexel/Picas Joe

Žohari su među najčešćim kućnim štetočinama koje se mogu pojaviti čak i u čistim domovima. Privlače ih hrana, vlaga i toplina, a njihovo prisustvo često ukazuje na uslove koji im omogućavaju brzo razmnožavanje i skrivanje u domu.

Prema riječima stručnjaka, žohari se najčešće pojavljuju tamo gd‌je imaju stalan pristup hrani, vlazi i toplini - to uglavnom znači kuhinje, kupatila i podrume.

Stručnjaci također upozoravaju da žohari nisu samo dosadni, već mogu predstavljati i higijenski rizik, jer se kreću kroz odvode, smeće i ostatke hrane, a zatim puze po kuhinjskim površinama.

Najčešći razlozi za njihovu pojavu su:

- ostaci hrane na pultovima ili podovima,

- otvorene vrećice s hranom,

- curenje vode ili vlaga ispod sudopera,

- topli i slabo prozračeni stanovi.

Čak su i male količine hrane i vlage dovoljne da se žohari nasele i počnu razmnožavati.

Najčešća vrsta u Evropi je njemački žohar, kojeg stručnjaci opisuju kao malu, ali izuzetno prilagodljivu vrstu koja se brzo razmnožava u zatvorenom prostoru.

Pored njega, može se pojaviti i orijentalni žohar, koji se češće nalazi u vlažnim podrumima i kanalizacijskim sistemima, piše Kliks

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozoravaju da mogu prenositi bakterije i alergene koji utiču na respiratorni trakt. Njihov izmet i dijelovi tijela izazivaju alergijske reakcije, posebno kod d‌jece i osoba s astmom.

Među najčešćim rizicima su:

- alergijske reakcije,

- pogoršanje astme,

- prijenos bakterija na hranu i površine.

Stručnjaci naglašavaju da je prevencija najvažniji korak. Nakon što se žohari namnože, mnogo ih je teže ukloniti.

Ključne preventivne mjere uključuju:

- redovno čišćenje kuhinjskih površina,

- čuvanje hrane u zatvorenim posudama,

- hitno odlaganje otpada,

- otklanjanje curenja vode,

- zaptivanje pukotina u zidovima i oko cijevi.

Pristup vodi često je odlučujući faktor zašto žohari ostaju u kupatilima i kuhinjama.

