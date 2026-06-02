Ovi uslovi u domu privlače žohare: Većina ljudi ih zanemaruje

Žohari su među najčešćim kućnim štetočinama koje se mogu pojaviti čak i u čistim domovima. Privlače ih hrana, vlaga i toplina, a njihovo prisustvo često ukazuje na uslove koji im omogućavaju brzo razmnožavanje i skrivanje u domu.
Prema riječima stručnjaka, žohari se najčešće pojavljuju tamo gdje imaju stalan pristup hrani, vlazi i toplini - to uglavnom znači kuhinje, kupatila i podrume.
Stručnjaci također upozoravaju da žohari nisu samo dosadni, već mogu predstavljati i higijenski rizik, jer se kreću kroz odvode, smeće i ostatke hrane, a zatim puze po kuhinjskim površinama.
- ostaci hrane na pultovima ili podovima,
- otvorene vrećice s hranom,
- curenje vode ili vlaga ispod sudopera,
- topli i slabo prozračeni stanovi.
Čak su i male količine hrane i vlage dovoljne da se žohari nasele i počnu razmnožavati.
Najčešća vrsta u Evropi je njemački žohar, kojeg stručnjaci opisuju kao malu, ali izuzetno prilagodljivu vrstu koja se brzo razmnožava u zatvorenom prostoru.
Pored njega, može se pojaviti i orijentalni žohar, koji se češće nalazi u vlažnim podrumima i kanalizacijskim sistemima, piše Kliks
Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozoravaju da mogu prenositi bakterije i alergene koji utiču na respiratorni trakt. Njihov izmet i dijelovi tijela izazivaju alergijske reakcije, posebno kod djece i osoba s astmom.
- alergijske reakcije,
- pogoršanje astme,
- prijenos bakterija na hranu i površine.
Stručnjaci naglašavaju da je prevencija najvažniji korak. Nakon što se žohari namnože, mnogo ih je teže ukloniti.
- redovno čišćenje kuhinjskih površina,
- čuvanje hrane u zatvorenim posudama,
- hitno odlaganje otpada,
- otklanjanje curenja vode,
- zaptivanje pukotina u zidovima i oko cijevi.
Pristup vodi često je odlučujući faktor zašto žohari ostaju u kupatilima i kuhinjama.
