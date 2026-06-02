Izdali upozorenje: Srpsku očekuju obilne padavine, grmljavina i grad!

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje za srijedu, 3. jun, kada se širom zemlje očekuje veoma nestabilno vrijeme praćeno jakom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Prema prognozi meteorologa, talas jačih pljuskova zahvatiće zapadne predjele već tokom jutra i prijepodneva. Kako dan bude odmicao, nestabilni front će se pomjerati dalje prema ostalim krajevima.

"Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom širiće se ka jugu i istoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je i pojava grada", navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Smirivanje vremena ne očekuje se ni u večernjim časovima, kada će se glavnina padavina preseliti na jug zemlje. U ovim predjelima izgledni su jaki pljuskovi koji u kratkom vremenskom periodu mogu donijeti obilnu količinu vode.

Građanima se savjetuje oprez, posebno u saobraćaju zbog smanjene vidljivosti i vode na kolovozima, kao i praćenje aktuelnih meteoroloških upozorenja zbog mogućih lokalnih nepogoda.