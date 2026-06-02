Red padavina red visokih temperatura: Stiže snažan "El Ninjo"

02.06.2026 10:57

Ред падавина ред високих температура: Стиже снажан "Ел Нињо"

Svjetska meteorološka agencija /SMO/ prognozirala je umjeren ili vjerovatno jak vremenski fenomen "El Ninjo", koji bi u narednim mjesecima mogao da poveća globalnu temperaturu i rizik od ekstremnih vremenskih nepogoda.

"El Ninjo" je periodično zagrijavanje površinske temperature mora u centralnom i istočnom dijelu Tihog okeana, koje obično traje između devet i 12 meseci, prema meteorološkoj agenciji UN.

SMO je saopštila da tople vode okeana podstiču razvoj El Ninja i predviđa natprosječnu temperaturu u većini dijelova svijeta od juna do avgusta.

U izvještaju se navodi da će El Ninjo vjerovatno trajati do novembra.

"Moramo da se pripremimo za potencijalno jak događaj `El Ninjo`, koji će pogoršati sušu i obilne padavine i povećati rizik od toplotnih talasa kako na kopnu tako i u okeanu", izjavila je generalni sekretar SMO Seleste Saulo.

Ona je dodala da je prethodni "El Ninjo" doprinio da 2024. godina bude najtoplija u istoriji od kada se vrše mjerenja.

Poznato je da ovaj vremenski obrazac remeti regionalnu klimu i potencijalno dovodi do povećanja količine padavina u Južnoj Americi, južnom dijelu SAD, dijelovima Roga Afrike i centralne Azije, dok izaziva sušu u Australiji, centralnoj Americi, Indoneziji i dijelovima južne Azije, prenosi Srna.

Takođe može da ima efekat zagrijavanja na globalnu klimu i podsticanja uragana u centralnom i istočnom dijelu Tihog okeana, navodi SMO.

Podsjećamo, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje za srijedu, 3. jun, kada se širom zemlje očekuje veoma nestabilno vrijeme praćeno jakom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Izdali upozorenje: Srpsku očekuju obilne padavine, grmljavina i grad!

