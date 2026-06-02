Tradicionalnim podizanjem zastave u odmaralištu u Bečićima danas je zvanično počela realizacija projekta "Socijalizacija d‌jece Republike Srpske", gd‌je je otputovala prva grupa d‌jece.

Direktor Fonda za d‌ječiju zaštitu Nedeljko Jović juče je iz Bijeljine ispratio prvu grupu d‌jece koja je otputovala na more u okviru prve smjene ovogodišnjeg projekta.

Istog dana u Bečiće su stigle i grupe d‌jece iz Novog Grada, Prijedora, Banjaluke, Gacka i Bileće, saopšteno je iz Fonda za d‌ječiju zaštitu.

U ime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Vlade Republike Srpske, Jović je poželio učesnicima srećan put, prijatan boravak i nezaboravne dane ispunjene druženjem, igrom i novim iskustvima.

"Želim vam da ovih osam dana provedete u radosti, igri i druženju, te da iz Bečića ponesete najljepše uspomene koje ćete pamtiti cijelog života. Neka vam ovo putovanje podari nova drugarstva, lijepe trenutke i osjećaj zajedništva koji će vas pratiti i nakon povratka kući", poručio je Jović.

Cilj projekta "Socijalizacija d‌jece Republike Srpske" jeste jačanje socijalnih vještina, razvijanje tolerancije, samopouzdanja i osjećaja pripadnosti zajednici, kao i stvaranje prilike da d‌jeca iz različitih sredina steknu nova prijateljstva i dragocjena životna iskustva.

Boravak na moru omogućava im da kroz igru, rekreativne, edukativne i kulturne sadržaje razvijaju zdrave navike i unapređuju psihofizičko zdravlje, prenosi Srna.

U prvoj smjeni projekta boraviće d‌jeca predškolskog uzrasta koja će u Bečićima provesti osam dana.

Za najmlađe učesnike ovaj boravak predstavlja dragocjeno iskustvo koje doprinosi njihovom pravilnom razvoju, jačanju imuniteta, sticanju samostalnosti i razvoju socijalnih vještina kroz svakodnevno druženje i zajedničke aktivnosti sa vršnjacima.

Ove godine planirana je realizacija projekta "Socijalizacija d‌jece Republike Srpske" u 13 smjena od 1. juna do 24. septembra.

Projekat se realizuje od 2002. godine i do danas je obuhvatio više od 42.000 učesnika iz svih opština Republike Srpske.

Fond za d‌ječiju zaštitu i ove godine nastavlja realizaciju ovog značajnog projekta sa ciljem da što većem broju d‌jece omogući nezaboravan boravak na moru, nova iskustva i priliku za druženje, učenje i razvoj u podsticajnom okruženju.