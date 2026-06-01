Stiže nam retrogradni Merkur, a njegov uticaj će najviše osjetiti ova 4 znaka

Jedan retrogradni Merkur tek što smo ostavili iza sebe, a ovog juna čeka nas – novi. Stiže već krajem mjeseca, s prvim danima kalendarskog ljeta, ali neće doći iznenada. Spremite se na vrijeme, jer će ga nedjeljama unaprijed najavljivati porodične tenzije i pojačana drama.

U narednom periodu nemojte da donosite važne odluke i poradite na impulsivnosti, a ako ste rođeni u nekom od ova četiri horoskopska znaka, budite posebno na oprezu.

Mesec je tek počeo, ali proći će dok lupimo dlanom o dlan. Drugi retrogradni Merkur u 2026. godini čeka nas već 29. juna, i već danas možete osjetiti kakvu će energiju uliti u ovo ljeto. Astrolog Lilija Ljubimova upozorava da bi ova četiri horoskopska znaka mogla da na sopstvenoj koži osjete uticaj tog nebeskog fenomena i glavnog krivca za mnoge probleme, pa nije zgoreg pripremiti se na vrijeme.

Bič retrogradnog Merkura osjetiće 4 horoskopska znaka

Prvi letnji mesec biće ispunjen astrološkim događajima. Prva polovina biće dobra za pokazivanje inicijative – od 6. do 12. juna mogli biste doći u iskušenje da potrošite novac na veću kupovinu, i suočićete se sa dilemom: kupiti nešto skupo za sebe ili za svoju porodicu. Izaberite ovo drugo; vremenom ćete shvatiti da je odluka bila ispravna, a kupovina će se pokazati i prijatnom i korisnom.

"Još jedan važan savjet: ne donosite finansijske odluke sami - konsultujte se sa partnerom. To će vas zaštititi od impulsivnih postupaka i grešaka", navodi Lilija Ljubimova.

Druga polovina mjeseca biće obilježena diplomatijom i kompromisima. Posebno značajan datum je 19. jun, kada Hiron ulazi u znak Bika. U astrologiji, Hiron se smatra iscjeliteljem rana iz prošlosti, otkrivajući skrivene resurse koji proizilaze iz prethodnih teškoća.

Bik

Prelazak u ovaj znak stvara plodno tlo, jer se Bik smatra simbolom stabilnosti, materijalnog blagostanja i zemaljske udobnosti, pomaže u realizaciji dugogodišnjih planova i otvara put ka uspjehu. Još jedan karakterističan detalj: svi ćemo zauzeti stav gdje je lakše postići dogovor. Diplomatija dolazi u prvi plan - moramo razmatrati zajedničke interese i mišljenja drugih, i slušati, a ne djelovati na osnovu lične koristi.

Ako je ranije odnos između djece i roditelja bio najvažniji, sada će prioritet biti pronalaženje ravnoteže između sopstvenih interesa i interesa partnera. Neophodno je tražiti kompromis sa supružnikom ili kolegama i zastupati interese preduzeća.

Rak

Pred kraj mjeseca, retrogradni Merkur će najaviti svoj dolazak u velikom stilu. Počinje 29. juna i ostaje sve do 23. jula. Posebno će biti pogođena ova četiri horoskopska znaka: Rak, Jarac, Ovan i Vaga.

"Predstavnici ovih znakova moraju biti posebno pažljivi sa dokumentima, unaprijed planirati putovanja i sve dvaput provjeriti. Period će biti izazovan za podnosioce zahtjeva; elektronski uređaji možda neće raditi ispravno, pa se mogu javiti problemi".

Lav

Jupiter će potom preći u znak Lava, a porodične teme i veze, lična kreativnost i samoostvarenje će doći do izražaja. Ovaj tranzit dodaće opuštenu atmosferu i stvoriti skoro praznično raspoloženje. Lav se povezuje sa humorom i zabavom. A Jupiter ima veliki potencijal da donese sreću svima, uprkos retrogradnom periodu, zaključuje astrolog.

(Žena Blic)