Bećirović ponovo pokušao da manipuliše, Cvijanovićeva mu očitala lekciju

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta boravio je danas u Sarajevu, gdje se sastao sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon čega se zajedno sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović obratio medijima.

Po ustaljenoj praksi Bećirović je pokušao da izmanipuliše javnost namjerom da u fokus stavi priključenje BiH NATO-u, te da optuži Republiku Srpsku za sve loše u BiH.

Međutim, vjerovatno nije očekivao da će od srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović dobiti važnu lekciju i da će ga ona raskrinkati.

“Mi smo na ovom sastanku još jednom ponovili da su članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u strateški definisani spoljnopolitički ciljevi BiH”, rekao je Bećirović.

“Nažalost, suočavamo se sa stalnim opstrukcijama i blokadama i evropskog i evroatlantskog puta BiH. Glavni faktor blokada je proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska”, rekao je Bećirović.

Ipak, Cvijanovićeva to nije dopustila i očitala mu lekciju.

“Mi nismo pričali danas ni o kakvom NATO putu, to je pomenuo gospodin Bećirović. Mi smo danas pričali šta uraditi u narednom periodu vezano za evropski put Bosne i Hercegovine”, rekla je Cvijanović.

Ona je navela da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a, ocijenivši da je 30 godina nakon rata prošlo vrijeme u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto domaćih institucija.

“Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane ukraj nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika. Mislimo da je trideset godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija”, istakla je Cvijanović.

Dodala je da jedinu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine vide u njenim konstitutivnim narodima, drugim građanima, institucijama i unutrašnjem dijalogu.

“Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države”, rekla je Cvijanović.

Bećirović je ponovo pokušao da manipuliše na samom kraju konferencije i to pričom o nadležnosti članova Predsjedništva i tome koga oni predstavljaju.

“Kada budu izabrani na funkciju u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, oni tada predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu”, dodao je Bećirović i pokušao da zatvori konferenciju kako bi na tome ostalo "i njegova bila zadnja".

Uslijedio je novi odgovor Cvijanovićeve i nova lekcija.

Ona mu je jasno stavila do znanja da BiH ne može postojati bez entiteta.

“Srpski član Predsjedništva se bira u Republici Srpskoj i po Ustavu dužan je da štiti interese Republike Srpske u zajedničkom tijelu koje predstavlja kolektivnog šefa države, a to je Predsjedništvo BiH”, zaključila je Cvijanovićeva na kraju i tako Bećirovića naučila nečemu iz Ustava što je već, kao politički predstavnik, trebao da zna.