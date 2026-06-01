Zvaničnici SNSD-a sa Banjcem i Nešićem: Nastavljamo složno

Predsjednik Milorad Dodik i organizacioni sekretar SNSD Igor Dodik održali su važan i sadržajan sastanak sa koalicionim partnerima, predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem i predsjednikom DNS-a Nenadom Nešićem.

"Tokom razgovora potvrđena je puna saglasnost i podrška u pogledu kandidata za pojedinačne funkcije, što predstavlja još jednu potvrdu međusobnog povjerenja i snage koalicije", objavljeno je na nalogu SNSD-a na "Iksu".

— SNSD (@SNSDDodik) June 1, 2026

Na sastanku su dogovoreni i dalji koraci usmjereni ka realizaciji zajedničkih ciljeva i politika.

"Svjesni odgovornosti koju nosimo, nastavljamo da radimo složno, odgovorno i posvećeno, stavljajući interese građana na prvo mjesto", poručili su sagovornici.