Zvaničnici SNSD-a sa Banjcem i Nešićem: Nastavljamo složno

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Milorad Dodik i organizacioni sekretar SNSD Igor Dodik održali su važan i sadržajan sastanak sa koalicionim partnerima, predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem i predsjednikom DNS-a Nenadom Nešićem.
"Tokom razgovora potvrđena je puna saglasnost i podrška u pogledu kandidata za pojedinačne funkcije, što predstavlja još jednu potvrdu međusobnog povjerenja i snage koalicije", objavljeno je na nalogu SNSD-a na "Iksu".
Predsjednik @MiloradDodik i organizacioni sekretar SNSD @dodik_igor održali su važan i sadržajan sastanak sa našim koalicionim partnerima, predsjednikom NPS Darkom Banjcem i predsjednikom DNS Nenadom Nešićem.— SNSD (@SNSDDodik) June 1, 2026
Tokom razgovora potvrđena je puna saglasnost i podrška u pogledu… pic.twitter.com/rOG5Ufggaj
Na sastanku su dogovoreni i dalji koraci usmjereni ka realizaciji zajedničkih ciljeva i politika.
"Svjesni odgovornosti koju nosimo, nastavljamo da radimo složno, odgovorno i posvećeno, stavljajući interese građana na prvo mjesto", poručili su sagovornici.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Nauka i tehnologija
3 h0
Srbija
3 h0
BiH
3 h2
Ekonomija
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h4
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
20
45
20
45
20
35
20
23
20
23
Trenutno na programu