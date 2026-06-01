Boračka organizacija Lopare: Zahvalnica predsjedniku Republike za pomoć u uređenju spomen-obilježja

Boračka organizacija opštine Lopare dodijelila je danas zahvalnicu predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu za doprinos u završetku izgradnje Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima.

Predsjednik Boračke organizacije Lopare Risto Radić rekao je da je Centralno spomen-obilježje u Loparama kompletirano postavljanjem bronzanih spomen-ploča na kojima su upisana imena poginulih boraca, što je donacija Kabineta predsjednika Republike, prenosi Srna

On je naglasio da predsjednik Siniša Karan prati sve aktivnosti Boračke organizacije i maksimalno ih podržava.

Zahvalnicu je u ime predsjednika Republike, preuzeo izaslanik predsjednika Ognjen Tadić, koji je u Loparama prisustvovao današnjem parastosu svim poginulim borcima majevičkog kraja.

U istoriji Lopara i Majevice 1. jun zauzima posebno mjesto, jer predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u odbrani ovog područja tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.