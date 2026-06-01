Sigurnija isporuka struje za 1.600 potrošača

01.06.2026 12:39

Ukupno 1.600 stanovnika banjalučkih naselja Tunjice, Ramići, Barlovci i dio Kuljana, te laktaška sela Bukovica i Jablan, od sada će imati pouzdanije napajanje električnom energijom nakon završene rekonstrukcije dijela lokalnog srednjenaponskog dalekovoda, u šta je uloženo oko 70.000 KM, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Vršilac dužnosti direktora "Elektrokrajine" Saša Popović izjavio je da su u okviru rekonstrukcije dijela dalekovoda 20 kilovata "Ramići-Barlovci" postavljeni novi betonski stubovi i razvučeni provodnici šireg presjeka na važnoj dionici voda dužine tri kilometra.

Popović je rekao da je na području Banjaluke aktuelna i rekonstrukcija dalekovoda "Bukvalek", nakon čega slijede radovi na srednjenaponskoj mreži u Krminama i Aginom Selu, rejonu Bronzanog Majdana, Piskavici, te drugim prigradskim i seoskim naseljima.

Najveći dio radova odnosi se na rekonstrukciju i izgradnju "SN" dalekovoda, ali i otvaranje novih trafostanica kako bi bila omogućena stabilnija isporuka električne energije, posebno na područjima u kojima je protekle zime zabilježen veći broj kvarova i prekidi u napajanju usljed preopterećenja mreže.

"Elektrokrajina" je ovog proljeća intenzivirala ulaganja u obnovu i rekonstrukciju mreže širom distributivnog područja, koje obuhvata 21 lokalnu zajednicu na zapadu Republike Srpske.

