Koliko se vjernika poklonilo Pojasu presvete Bogorodice

Od Spasovdana do večeras Čudesnom pojasu presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vjernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), dodajući da Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.

- Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vjernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu presvete Bogorodice obavještavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbjednosnih razloga - navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do sinoć u 20.35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vjernika.

Časni pojas presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, poslije svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.