Upucan muškarac (41), inspektori provjeravaju njegove sumnjive tvrdnje: Drama u Beogradu!

01.06.2026 08:50

U jednu beogradsku bolnicu, oko tri sata nakon ponoći, primljen je muškarac I.J. star 41 godinu iz Kaluđerice sa prostrelnom ranom na nozi, saznaje "Telegraf.rs".

Njemu je odmah ukazana medicinska pomoć i, prema informacijama Telegrafa, povrijeđeni čovjek nije životno ugrožen. Međutim, njegova izjava o tome kako je ranjen odmah je probudila sumnju kod nadležnih organa.

Nakon što su ljekari konstatovali da je riječ o povredi nanijetoj vatrenim oružjem, po službenoj dužnosti su alarmirani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Prilikom prvog razgovora sa inspektorima, ranjeni muškarac je iznio prilično neobičnu odbranu.

On je tvrdio da se u trenutku napada nalazio ispred svoje kuće, kada je u gluvo doba noći odjednom čuo pucnjavu, nakon čega je osjetio jak bol u predjelu noge. Prema njegovim riječima, zbog mraka i brzine kojom se sve odigralo, on nije uspio da vidi apsolutno ništa, odnosno ni ko je pucao, niti iz kog pravca su ispaljeni hici.

Kako saznaje ovaj portal, njegova tvrdnja se od samog starta detaljno provjerava jer je policijskim operativcima sumnjivo ovakvo objašnjenje.

Policija i inspektori na terenu trenutno utvrđuju da li se pucnjava uopšte dogodila na lokaciji koju je ranjeni čovjek naveo, ili je on povrijeđen na nekom drugom mjestu i u potpuno drugačijim okolnostima koje sada pokušava da sakrije.

O cijelom incidentu hitno su obaviješteni policija i nadležno tužilaštvo, koji zajednički rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. U toku je provjera terena, traže se eventualni svedoci koji su u tom delu grada mogli da čuju pucnje u gluvo doba noći, a pregledaju se i snimci sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata.

Istraga je u toku.

